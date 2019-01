Ana Rosario Contreras: ¿Qué estamos esperando, que mueran más venezolanos?

Elías Rivas / 14 ene 2019.- La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, anunció este lunes que las enfermeras volverán a las calles, en reclamo a la crisis de salud que padece el país y en rechazo a las declaraciones del ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, sobre el apagón en el Hospital Universitario de Caracas que causó la muerte de varios pacientes.

“Hoy lo que denunciamos sobre el hospital universitario de Caracas, es la punta del iceberg del sector salud, la desidia a la que se enfrenta los trabajadores enfrentándose a una economía dolarizada y a una pobreza extrema. Tenemos un hospital colapsado. El sábado se produjo un apagón y no hubo respuestas, por parte de las plantas eléctricas de este hospital. Hacemos responsable a las autoridades de este hospital, porque causaron la muerte de venezolanos, esto no puede pasar en un hospital tan emblemático. El personal se tuvo que enfrentar a la inseguridad que reina en este centro”, expresó la enfermera desde las inmediaciones del Hospital Universitario de Caracas donde realizaban una protesta.

Contreras exigió a la Asamblea Nacional que abriera una investigación sobre los hechos ocurridos el sábado.

“A la Asamblea Nacional les digo: es necesario se abra una investigación responsable de los hechos que aquí ocurrieron. Creo que en este momento alegar que se trató de un sabotaje, es un acto de irresponsabilidad por parte del ministro Motta Domínguez. El único sabotaje es la negligencia de las autoridades que no le hicieron nunca mantenimiento a los equipos ni a las plantas. Y les digo, hoy volvemos a la calle, volvemos a decirle al país que no vamos a seguir callados. No vamos a ser cómplices silentes del genocidio que hoy se presenta en los hospitales. Tenemos hospitales con cierre técnico, ¿Qué estamos esperando, ver morir a más venezolanos”, vociferó.

Recalcó que el sector salud continuará la lucha por el derecho a la salud de los pacientes. “Le hago un llamado a todos los venezolanos, el derecho a la salud debe defenderse, igual que el derecho a la educación, al trabajo, a la libertad y a la democracia. Exigimos a las autoridades de este centro asistencial que se le pague la deuda que mantienen con los trabajadores. Si hay dinero para garotas y para camisas ‘K’ ‘E’, debe haber dinero para pagar lo que corresponde a quienes llevamos la gestión de salud. Aquí no hubo más muerto, porque hubo un equipo de salud luchando contra la oscuridad, pero lograron acompañar a los pacientes en esa noche de Halloween, del sábado”, agregó.

Vale recordar que el sábado se registró un prolongado apagón en el HUC que provocó el desalojo de las personas que allí se encontraban y dejó, al menos, ocho muertos, según sindicalistas, aún cuando el Gobierno no ha dado detalles de víctimas y atribuyó la causa a un “sabotaje” de carácter político.

Seis horas después de lo ocurrido el ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta Domínguez, indicó que “cortaron un seccionador que alimenta el hospital”, al tiempo que calificaba el hecho como “deplorable”.

vaya al foro

Etiquetas: Ana Rosario Contreras | crisis de salud en venezuela | enfermeras | Hospital Universitario de Caracas