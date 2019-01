AN declara “usurpación del cargo” y pide repudiar los actos de Maduro

ND / 15 ene 2019.- La Asamblea Nacional aprobó este martes el proyecto de Acuerdo de Ley que declara la “usurpación de cargo” por parte de Nicolás Maduro y pidió el “repudio” de todos los actos emanados por el Ejecutivo, así como adoptar las medidas en el marco del artículo 233 de la constitución.



El presidente de la Asamblea Nacional catalogó el momento como “histórico”, y reiteró que la “AN asume las competencias que le da la constitución, que nos permite avanzar claramente en el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres”.

Previo a la votación, la diputada Elimar Díaz aseveró este martes que la Asamblea Nacional continuará trabajando por la “libertad” de Venezuela y llevar al país a la realización de elecciones “libres, justas y transparentes”.

“Este país lo que necesita es un gobierno con el apoyo de las mayorías, debemos ser racionales y no huir por los caminos verdes. Hacer las cosas bien, de manera adecuada, con la responsabilidad que nos compete y como un cuerpo en conjunto (…) Nosotros vamos a llevar a Venezuela a la realización de procesos electorales, justos, libres y en libertad. Mientras esas elecciones no se practiquen, no podemos decir más nada que maduro es un usurpador.

El diputado Juan Andrés Mejías afirmó este martes que la Asamblea Nacional ha aplicado el artículo 233 de la constitución y como tal debe asumir sus competencias.

“El artículo 233 está siendo aplicado y la presidencia de la república corresponde a Juan Guaidó, no puede haber duda al respecto. Por eso es que este acuerdo plantea con claridad que debemos asumir las competencias que permita resguardar los intereses del pueblo.

En la misma tónica Mejías hizo un llamado a los venezolanos, a la comunidad internacional y a oficiales de la Fuerza Armada que “juntos luchemos para que cese la usurpación y podamos tener elecciones libres en Venezuela”, agregó.



El parlamentario por la Causa R, José Prat, expresó este martes su duda sobre ciertos términos utilizados en el artículo 233 que podrían causar confusión en la población y enturbiar el proceso a una transición política en el país.

Una vez cesada la usurpación, el artículo 233 dice que ya no se requiere del concurso de la Asamblea Nacional como tal, hay términos que nos gustaría se hiciese la observación, pues consideramos urgente construir una fuerza que permita tanto la aplicación del 233, como del 333 y 350. Para ello necesitamos unidad interna, debemos construirla, claridad en el mensaje y firmeza en la acción. Son tres elementos necesarios para la construcción de una fuerza que nos lleve a cesar la usurpación”.

Prat aseguró que en unidad interna y con expeditos canales de comunicación, a su juicio, se puede cumplir con las exigencias de los venezolanos. En tal sentido brindó a Juan Guaidó el respaldo de la Causa R y pidió actuar con celeridad.

La diputada Dennis Fernández afirmó este martes que el Parlamento “jamás declinará en sus competencias”, al tiempo que reiteró que asumirán las decisiones que tome el pueblo venezolano en los próximos días.

“Esta Asamblea Nacional jamás declinamos en nuestras competencias, y hemos asumidos toda la responsabilidad que el pueblo de Venezuela ha dejado en nosotros”, comentó desde la tribuna de oradores en el hemiciclo de debates.

Previo a su discurso, el diputado Jorge Millán reiteró este martes la invitación a la Fuerza Armada Nacional a que activen el artículo 233 de la constitución y así pueda Juan Guaidó tomar la presidencia de la República.

“Diputados nos toca un año de lucha. Fuerzas Armadas de corazón las invitamos a que se pongan del lado de la Constitución, de la democracia y que juntos recuperemos esta gran nación”. Jorge Millán

“A nosotros nos toca hoy como Asamblea Nacional declarar que no hay presidente de la República, por lo menos legítimo no. Hoy estamos frente la usurpación de la presidencia de la República (…) quiero solicitar que esta AN ratifique a Juan Guaidó como presidente transitorio de la República”, agregó.

11: 55 am Con la llegada del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a las 11:55 de la mañana, se da inició a la sesión ordinaria pautada para este jueves con, prácticamente, dos horas de retraso.

Vale recordar que se debatirán cuatro puntos: Proyecto de Acuerdo de Ley sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia y la aplicación de la Constitución para restablecer su vigencia, decreto para otorgar amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles que contribuyan en la defensa de la constitución, debate sobre la protección de activos de la República y el proyecto de Acuerdo de autorización de la ayuda humanitaria que atienda la crisis social del país.

A las 12:12 de la tarde, el Parlamento hizo un minuto de silencio en honor a Óscar Pérez, quien hace un año murió en la Masacre del Junquito.

La diputada Milagros Eulate inició la sesión enviando un mensaje solidario a todos los pacientes y sus familiares víctimas de la crisis hospitalaria del país y manifestó el rechazo a las actividades festivas que realizan directores de centros de salud en sus oficinas, como ocurrió con el director del Hospital Universitario de Caracas.

“Esta asamblea Nacional expresa solidaridad a pacientes y familiares que han sido víctimas de la crisis hospitalaria y reconoce la labora de médicos y enfermeras de todo el país. Rechazamos actos festivos en las oficinas de estas instituciones, directores que se preocupan de contratar garotas y no de ver la situación en que se encuentran los hospitales”, expresó.

