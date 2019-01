AN convocó cabildo abierto para este viernes frente a sede de la ONU en Caracas

ND / 10 ene.- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocó a un cabildo abierto de calle para este viernes con la intención de reiterar la “usurpación de cargo” en que incurre Nicolás Maduro al insistir en mantenerse en el poder a pesar del rechazo de la oposición venezolana y el grueso de la comunidad internacional, quienes consideran que las elecciones del pasado 20 de mayo, donde fue electo para un nuevo periodo constitucional, carecieron de legalidad.

“Pedimos la confianza del pueblo venezolano, y que nos acompañen. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela a la realización de un cabildo abierto de calle, frente a la sede de la ONU en Caracas” dijo Guaidó en una rueda de prensa ofrecida por la nueva directiva del parlamento, minutos después de la juramentación de Maduro ante el TSJ.

“El llamado es a la acción, no a la duda. El llamado es avanzar, no a pelearnos entre nosotros. Con humildad y respeto, los convocamos a confiar en el Parlamento y acompañarnos en el cabildo abierto este viernes a las once de la mañana”, reiteró.

Para el presidente del Legislativo, este llamado a la ciudadanía se da “para lograr elecciones libres” y obligar al “cese de la usurpación”, a través de un gobierno de transición compuesto por toda la sociedad civil venezolana.

En este sentido afirmó que “el Parlamento va a ejercer soberanía y mandato, va a representar al pueblo”; sin embargo destacó la hoja de “ruta para la transición” planteada desde el Frente Amplio porque, a su juicio, “Maduro no va a ceder el poder alegremente”.

“Habla alguien que ha marchado, que ha protestado, que ha hecho huelgas de hambre, que ha vuelto a marchar, que ha votado. Pedimos confianza porque vale la pena la lucha y lo podemos lograr si se siguen alineando los factores”, señaló.

Ante los cuestionamientos de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa, del porque esa movilización no se realizaba el día de hoy, Guaidó precisó que “estamos en una situación de fuerza, en una dictadura, y es duro reconocerlo. Yo entiendo y siento el desespero de que queremos que sea hoy. Pero debemos luchar, por eso los convocamos que nos acompañen mañana en la calle”.

