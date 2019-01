Américo Martín: No caigamos en la magia de las fechas

ND / 23 ene 2019.- El exdirigente político Américo Martín aseguro este miércoles, con motivo de celebrarse 61 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, que no es adivino pero ve que el cambio político está “pintado en la pared”. Sin embargo, hizo una advertencia.

“El 23 de enero fue una fecha tan importante como cualquier otra de la historia de Venezuela, y quizás más, porque fue un proceso cívico-militar que trajo como consecuencia, ni siquiera el rescate de la democracia, sino la fundación de una democracia moderna. Dejó unas cuantas lecciones, pero no caigamos en la magia de la fecha, sino en el proceso. La primera lección es la unidad, parece obvio, pero muy difícil de entender. El 23 de enero se dio una unidad de lo diverso, todas las corrientes se unieron por primera vez, por eso es que la gente no se acostumbra a trabajar con quien piensa distinto, no se puede atacar, insultar, cuando se trata del rescate de la democracia”, explicó en Primera Página, por Globovisión.

Martín aseguró que Juan Guaidó puede canalizar esa “unidad” de la que habla, incluso, con un añadido. “Estamos viendo a un Juan Guaidó frente a una unidad diversa y con un añadido: la sociedad civil. En aquel momento existían los partidos y a través de ellos se canalizaban todos, pero no existía la sociedad civil, eso no existía. Tampoco existía la inflación, esos eran conceptos desconocidos”, indicó.

Señaló que lo que ocurre en Venezuela está muy claro: “hay un proceso de cambio pintado en la pared, democrático. No me gusta emplear palabras ni predicciones exactas, no soy adivino, pero la tendencia es hacia un cambio democrático. El error de Maduro fue no entender la urgencia de ese cambio”, resaltó.

Sobre el alzamiento militar en Cotiza, Américo Martín prefirió llamarlo “motín”, protagonizado –desde su punto de vista- por militares venezolanos que sufren la misma necesidad de los venezolanos: “por eso gritaron a favor de Juan Guaidó y en contra de Maduro”, subrayó.

El político manifestó estar de acuerdo con la Ley de Amnistía y espera que la venganza no sea quien sustituya la justicia.

¡Aquí no se trata de establecer la venganza y que sustituya a la justicia, que haya justicia con la mano abierta al que piensa diferente. Una de las decisiones más inteligentes de este proceso es la Ley de Amnistía, porque lo que dice: todo el que obre por el restablecimiento de la constitución tiene amnistía, probablemente eso ha llamado la atención a la Fanb, como factores deben presionar a un cambio en defensa de la constitución”, finalizó.

