Ameliach: Parece que Edgar Zambrano será el próximo presidente de la AN

Oleg Kostko / 11 ene 2019.- El constituyente y ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, aseguró este viernes que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, será el próximo presidente del parlamento y que se “adelantan conversaciones”.

“Todo indica que Edgar Zambrano será el próximo presidente de la AN en desacato. El ignoto le cede el cargo para que AD logre el cese del desacato. Ya se adelantan conversaciones”, aseguró Ameliach en su cuenta de Twitter.

Este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el cabildo abierto aseguró que asumirá las funciones del poder ejecutivo apegando a los artículos 233, 335 y 350 de la Constitución.

“Asumiendo el 333 (…) invocamos a todo el pueblo asumiendo como presidente de la AN, apegándonos a la constitución, al 233, 350, 333, a asumir las competencias del cargo de la presidencia de la República, ahora ¿Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura?, No. Debe ser el pueblo, la Fuerza Armada, la que nos lleve a asumir el mandato que no vamos a escurrir”, dijo.

Lea más: NTN24: Ciudadanos piden a Guaidó tomar las riendas y “ponerse los pantalones”

