Almagro: Rechazamos y desconocemos declaración del TSJ sobre la AN

ND / 22 ene 2019.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Supremo de Justicia, donde declara la nulidad de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, por el estatus de “desacato” que mantiene desde el 2016.

“Rechazamos y desconocemos declaración de nulidad del TSJ usurpador. Sus actos sólo son relevantes en el marco de la cadena de mando de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen ilegitimo”, dijo Almagro en Twitter.

Vale recordar que este lunes el TSJ convocó a una rueda de prensa para anunciar que todos los actos que realice el Parlamento son “nulos”, igualmente consideró así las actuaciones de las juntas directivas de los años 2017, 2018 y 2019.

De acuerdo con la lectura que hizo el magistrado Juan José Mendoza, “se declaró la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución”.

El magistrado alegó que el Parlamento no tiene una junta directiva válida. “Se declara que la AN no tiene junta directiva válida (…). Todos sus actos son nulos. La AN violenta los artículos 130, 131 y 132 constitucionales”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | Luis Almagro | OEA | TSJ