Alcaldesa de Mucuchíes prohibe sutir de gasolina a opositores

ND / 26 ene 2019.- La alcaldesa del municipio Machiques de Perijá, Betty de Zuleta, prohíbió este sábado surtir de gasolina a quien tenga un sticket de “Venezuela Libre”. Así lo recoge un tuit y video de la periodista Elyangelica González.

“Aquí, carro que venga con Venezuela Libre no se le echa (gasolina) porque aquí respetamos la democracia. El que viene con Venezuela Libre es que no cree en la democracia. Así, el que venga que le quite el Venezuela Libre. Si no, no pasa”, dijo. “Esta estación de servicio es democrática, de respeto al presidente”.

La alcaldesa no precisó si se trata de stickers del Frente Amplio Venezuela Libre o no. La alcaldesa hizo mención específica a la estación de gasolina en la que se encontraba.

