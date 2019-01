Abogado de Fernando Albán desestimó versión de suicidio del concejal

Eugenia Morales/ foto: @unidadvenezuela/ 16 ene 2019.- El abogado del fallecido concejal Fernando Albán, Ramón Aguilar, desconoció este miércoles la versión presentada por el Fiscal Tarek William Saab sobre el presunto suicidio del dirigente político al cumplirse hoy 100 días de su muerte.

“Se nos ha permitido escasos minutos el acceso a ese expediente pero en ese expediente consta el protocolo de autopsia fundamental para que otros expertos puedan verificar la seriedad de esa autopsia y puedan extraer elementos de convicción que permitan evidenciar lo que presumimos, la tortura y la ejecución extrajudicial. No hemos vuelto a tener acceso al referido expediente desde el mes de diciembre. Hemos asistido a la fiscalía, consignado diligencia y no se nos permite el expediente ni se nos entrega las copias certificadas que fueron solicitadas en el mes de octubre. Han pasado más de 3 meses”, explicó el jurista en rueda de prensa.

Señaló que dos días antes de conocerse la muerte del político los familiares denunciaron la desaparición de Albán. “Informamos que en fecha 6 de octubre de 2018 al día siguiente de la ilícita detención del concejal y dos días antes de su muerte, su hermana denunció ante la Fiscalía General de la República su desaparición forzada”.

“Respecto a la nueva denuncia formal que hemos hecho por los delitos de lesa humanidad no existe ni siquiera un número de expediente al cual acceder, no tenemos noticias de ninguna investigación, no tenemos noticia de ninguna actuación ni se nos ha dado noticias específicamente sobre la solicitud de exhumación y la práctica de una nueva autopsia que permita vislumbrar o conocer las verdaderas causas de la muerte de Fernando Albán, así como determinar las posibles torturas a las cuales había sido previamente sometido”, puntualizó Aguilar.

Etiquetas: abogado | Fernando Albán | ramon aguilar | suicidio