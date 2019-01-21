8:45 a.m. Mindefensa confirma que GNB alzados en Cotiza robaron lotes de armas

ND / 21 ene 2018.- El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un comunicado en relación con el alzamiento registrado esta madrugada en la sede de la GNB en Cotiza, en el que asegura que “un grupo de asaltantes adscritos a lal Comando de Zona Nro 43 de la Guardia Nacional Bolivariana sometieron al comandante del puesto de coordinación policial Macarao, y luego irrumpieron contra la sede del Destacamento de Seguridad Urbana ubicado en petare, sustrayendo un lote de armas de guerra”.



Agrega el comunicado que “los delincuentes (los militares alzados) fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial Waraira Repano, en Cotiza”.

Hay que hacer notar que el enlace del comunicado no abre, como consecuencia del severo bloqueo que se está estableciendo a diversas páginas por vía de Cantv, o quizás porque el servidor del Ministerio de la Defensa está caído.

A continuacón, el texto del comunicado (en mayúsculas en el original):

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, INFORMA AL PUEBLO DE VENEZUELA, QUE EN LA MADRUGADA DEL 21 DE ENERO DE 2019, APROXIMADAMENTE A LA 02:50 AM, UN REDUCIDO GRUPO DE ASALTANTES ADSCRITOS AL COMANDO DE ZONA NRO 43 DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, TRAICIONANDO SU JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA PATRIA Y SUS INSTITUCIONES, SOMETIÓ AL CAP. GERSON SOTO MARTÍNEZ, COMANDANTE DEL PUESTO DE COORDINACIÓN POLICIAL MACARAO, DESDE DONDE SE DESPLAZARON EN DOS (02) VEHÍCULOS MILITARES; LUEGO IRRUMPIERON CONTRA LA SEDE DEL DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA UBICADO EN PETARE, MUNICIPIO SUCRE, SUSTRAYENDO DE ALLÍ UN LOTE DE ARMAS DE GUERRA Y SECUESTRANDO BAJO AMENAZA DE MUERTE, A DOS (02) OFICIALES Y DOS (02) GUARDIAS NACIONALES DEL REFERIDO DESTACAMENTO.

LOS DELINCUENTES FUERON RENDIDOS Y CAPTURADOS EN LA SEDE DE LA UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD WARAIRA REPANO, EN COTIZA, MUNICIPIO LIBERTADOR, TAMBIÉN ADSCRITA A LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA; A DONDE SE HABÍAN DIRIGIDO, ENCONTRANDO FIRME RESISTENCIA POR PARTE DE LOS OFICIALES Y TROPAS PROFESIONALES ALLÍ ACANTONADOS. CABE DESTACAR, QUE DURANTE LA DETENCIÓN SE LOGRÓ RECUPERAR EL ARMAMENTO ROBADO Y EN LOS ACTUALES MOMENTOS SE ENCUENTRAN BRINDANDO INFORMACIÓN DE INTERÉS A LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA Y AL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR. A ESTOS SUJETOS SE LES APLICARÁ TODO EL PESO DE LA LEY.

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA RECHAZA CATEGÓRICAMENTE ESTE TIPO DE ACTOS, QUE CON TODA SEGURIDAD ESTÁN MOTIVADOS POR OSCUROS INTERESES DE LA EXTREMA DERECHA Y SON CONTRARIOS A LAS NORMAS ELEMENTALES DE LA DISCIPLINA MILITAR, AL HONOR Y A LAS TRADICIONES DE NUESTRA INSTITUCIÓN. EN TAL SENTIDO, RATIFICA ANTE LA COLECTIVIDAD, QUE TODAS SUS UNIDADES OPERATIVAS, DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUTOS EDUCATIVOS, SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO BAJO COMPLETA Y ABSOLUTA NORMALIDAD. ASÍ MISMO RATIFICAMOS NUESTRO IRRESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA.

“CHAVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”

“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…VIVIREMOS Y VENCEREMOS”

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Etiquetas: Cotiza | GNB | Vladimir Padrino López