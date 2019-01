ND / 12 ene 2019.- El ex líder guerrillero Iván Márquez reapareció este sábado en un video en el que envía un mensaje a la XXIV Conferencia Rosa Luxemburg que tiene lugar en Berlín, Alemania.

En el mensaje, de unos 12 minutos de duración y colgado en Youtube, Márquez se refiere a Venezuela en los segundos finales. “Para terminar, no dejemos sola a Venezuela y a su Gobierno bolivarianoque afronta un ataque brutal de la derecha latinoamericana, confabulada y dirigida por el Gobierno de Washington. Muchas gracias”

El grueso del mensaje trata de los Acuerdos de Paz.

“La paz fue traicionada por el Estado colombiano, que optó por la perfidia y por el incumplimiento de lo pactado de buena fe. Reconocemos que incurrimos en varios errores como el de pactar la dejación de armas antes de asegurar el Acuerdo de la incorporación política, económica y social de los guerrilleros cuando Manuel “Marulanda” Vélez, el histórico comandante en jefe de las Farc, había advertido que las armas debían preservarse como garantía del cumplimiento de los acuerdos… Nosotros no queremos ahora llorar sobre la lecha derramada. No vamos a engañar a níngún guerrillero con el cuento de que todo está bien, que el Gobierno está cumpliendo. No. No. Enterrar la cabeza en la arena como el avestruz, para negar el fracaso, no será nuestra actitud”.

Etiquetas: acuerdos de paz | Colombia | Farc | Iván Márquez | Maduro | Venezuela