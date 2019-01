(12:32 p.m.) Nicmer Evans: Debemos aceptar que la revolución fracasó o no se dio

ND / 11 ene 2019.- A esta hora diputados y dirigentes políticos, sociales y estudiantiles comienzan a hablar en el Cabildo Abierto.

12:10 p.m: Entonaron el himno nacional, previo recibimiento de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, bajo la consigna “sí se puede”.

12:14 p.m.: “Hace 290 años nuestros libertadores en un cabildo a nuestros libertadores decidieron tomar las riendas del país. Y hoy en un cabildo abierto los venezolanos estamos diciendo que Nicolás Maduro es un usurpador. Hoy no solo los venezolanos, sino el mundo, sabemos lo que está pasando en este país”, dijo Rafaela Requesens, dirigente estudiantil que asistió al acto.

Requesens hizo un llamado a la FANB: “A ti soldado, depende de ti que ese uniforme lo veamos con orgullo”. Y también a la Asamblea Nacional y dirigentes políticos a que entiendan que separados “no vamos a hacer nada”.

” Por primera vez un joven asume la presidencia de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó no solo representa a la AN sino que representa a un sentimiento, representa a una madre que llora a su hijo asesinado, representas a una hermana que tiene a su hermano preso… Esto no sólo depende Juan Guaidó, sino de todos los diputados que fueron elegidos. Deben reconducir la realidad de Venezuela, hay que unirse en una misma línea de acción, el pueblo unido jamás será vencido”, sostuvo.

12:20 p.m.: Betsa Yáñez, representante del sector femenino, hizo un llamado a las mujeres a articular asambleas de ciudadanos “para desplazar del poder a ese usurpador, con base en la soberanía de los venezolanos. Las mujeres, conversando en cada esquina, articulando todas las luchas”, apuntó.

Y continuó: “En nuestra espalda es donde reposa la crisis, somos las mujeres quienes lloramos la diáspora, nos corresponde trabajar por la rebelión y la construcción del país”.

12:29 p.m.: “Hoy más que nunca me siento orgulloso por encontrarnos gracias a un propósito en común, el respaldo a la AN porque representa la democracia… Hoy más que nunca Venezuela debe unirse en un solo grito… Hoy más que nunca tenemos que respaldar a nuestra Asamblea Nacional”, puntualizó Marlon Díaz, presidente de la FCU-UC.

12:32 p.m.: “Unidad y unión. Hoy tenemos nuevo presidente de la AN, pero estamos esperando un nuevo presidente en nuestro país, porque definitivamente Maduro es un usurpador… Maduro representa lo más terrible que le ha pasado a nuestro país… Debemos aceptar que la revolución fracasó o que simplemente nunca se dio”, dijo por su parte Nicmer Evans.

Propuso que se avance en la construcción de la transición. Asimismo aseguró que es necesario convocar a una huelga nacional para lograr el objetivo de “sacar al usurpador”.

12:40 p.m.: Para José Elías Torres, dirigente sindical CTV, es necesario defender la Constitución “por salario digno, por derecho a la vida y el progreso. 2018 fue nuestro peor año, la crisis destruyó al empleo, prestaciones, ahorros”, acotó.

Más temprano

Hasler Iglesias, dirigente estudiantil de la UCV, aseveró que la Constitución “ha sido violada y la Fanb no ha asumido el rol de defenderla. La idea es no solamente cubrir el vacío presidencial, hay que cubrir el vacío en todos los aspectos que se necesitan en el país. Pero es necesario que todos nos movilicemos en la calle apoyando y exigiendo que se respeten nuestros derechos. Todos los sectores, toda la sociedad ha entendido que tenemos que participar”, sostuvo.

Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, acudió a la convocatoria para expresar respaldo a las acciones que emprenderá la Asamblea Nacional.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | cabildo abierto | Caracas | Juan Guaidó