UNT: Es extremista y sin sentido propuesta de la censura a Zapatero

ND / 7 nov 2018.- El partido UNT precisó que marcará distancia de las “iniciativas extremistas y sin sentido” que, a su juicio, promueven falsas expectativas que no dan solución a la crisis por la que atraviesa Venezuela, en referencia al voto de censura contra José Luis Rodríguez Zapatero.



A continuación, el comunicado completo:

Desde un Nuevo Tiempo no vamos a apoyar iniciativas que sigan promoviendo falsas expectativas que no solucionan nada sino que agravan la crisis que atraviesa Venezuela. Por lo qué rechazamos la división política a la que factores externos han llevado a los parlamentarios opositores, quienes en vez de demostrar la unidad por la que fueron electos, rompen los acuerdos, vilipendian a sus colegas reforzando la teoría divisionista de los adeptos al gobierno.

A lo largo de estos casi tres años nuestra fracción parlamentaria ha trabajado por mantener las buenas relaciones con todos los países, más aún con España, Estado que nos ha demostrado su total apoyo en la lucha por restablecer la democracia en Venezuela.

En este contexto, se propuso elaborar un acuerdo para agradecer y apoyar la iniciativa de la Unión Europea, quienes señalaron que en este momento no existen condiciones para promover un diálogo o iniciar una exploración del mismo. Las fracciones de Vente Venezuela inicialmente, luego Primero Justicia y Voluntad Popular propusieron que en ese mismo acuerdo se le diera un voto de censura a el expresidente español Rodríguez Zapatero, tras muchas discusiones acordaron todos los partidos no darle el voto de censura.

Sin embargo, los tres partidos antes mencionados, a última hora insistieron en cuestionar la figura del expresidente, cuyo partido es el actual gobernante en España, situación que nos obliga a desligarnos de esa propuesta extremista y sin sentido. Nuestra línea es seguir trabajando para el cambio político en Venezuela de manera pacífica y constitucional.

Actualmente no está planteado ningún proceso de diálogo, negociación o relación a fin con el Gobierno, por lo que el expresidente Rodríguez Zapatero no cumple ninguna función en la vida política del país. Cualquier cuestionamiento a este personaje debió realizarse en el pasado cuando si mantuvo estrecha relación y actividad con líderes y partidos que hacemos vida en la oposición. Acusar y señalar a otros parlamentarios sin justificación no solucionará la crisis que atravesamos.

Desde la tolda azul hacemos un llamado a la reflexión, a la reconciliación y, sobre todo, al encuentro de todos como venezolanos. Muchos son los espacios que nos han cercenado y que desde el parlamento, con ínfimos sacrificios, hemos luchado y batallado. Como partido apoyamos todas las iniciativas que restablezcan la democracia, el estado derecho, la institucionalidad, la justicia, la paz y la Venezuela de igualdad de oportunidades, todo enmarcado en nuestra Constitución.

