Solórzano, a Padrino López: Defienda a la FANB, no a los irregulares

Jhoan Meléndez / 5 nov 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, exhortó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a defender a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y no a los “irregulares”, en referencia al Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

“Señor Padrino, ¿van a seguir desconociendo la presencia del ELN en la zona? No son simplemente ‘grupos violentos’. Es el ELN que está actuando en Venezuela bajo la vista gorda de las autoridades. Defienda a la FANB, no a los irregulares”, enfatizó en su cuenta Twitter.

La parlamentaria aseveró que la FANB no debe “seguir siendo cómplice de un régimen que ampara guerrilleros y paramilitares”. “Este es un régimen forajido. ¡Ya basta! ¿Cuántos muertos más necesitan?”, agregó.

El pasado domingo, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sostuvieron un enfrentamiento con supuestos integrantes del ELN tras la detención de Felipe Ortega Bernal. El hecho dejó un total de tres funcionarios de la GNB muertos además de 10 personas heridas,según reseñó El Nacional.

