Solórzano: Evidentemente Zapatero no goza del apoyo de los venezolanos

Emilys Sarache / 7 nov 2018.- La diputada Delsa Solórzano reiteró este miércoles que no comparte la idea de que el exjefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sea mediador en Venezuela. Además explicó que salvó su voto ayer en la Asamblea Nacional porque el acuerdo presentado para declararlo persona non grata “no es útil”.



“Yo me abstengo a votar por un acuerdo, valga la redundancia, con el que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese documento. Porque además, quienes dicen que en el documento se aprobó que Zapatero es persona non grata, eso no es cierto. Y repito, ese documento tiene que ver con asuntos distintos”, manifestó en el programa de Shirley Varnagy, por Onda La Superestación.

Y siguió: “Y ratifico aquí, ya que no me lo dejaron decir en la sesión de ayer. Cuando salvé mi voto con relación al acuerdo, no me dejaron expresar mi opinión, no me permitieron proponer lo que yo quería proponer, que era que se dividieran los puntos, porque además yo soy la representante de la AN ante la Corte Penal Internacional y ese acuerdo como quedó finalmente no me es útil”.

La parlamentaria aseguró que “evidentemente Zapatero es una persona que no goza del apoyo y el afecto de los venezolanos. Yo creo que son muy pocos los que lo hacen”, apuntó.

Además aclaró que solamente estaría de acuerdo en con un “eventual” proceso de diálogo “con condiciones previas cumplidas, como la libertad de presos políticos, un nuevo CNE, la absolución de la ANC y todas las condiciones que definen”.

“Más allá de que nadie confía en Zapatero, a mí me parece que ayer se dio un espectáculo vergonzoso”, sostuvo.

Comentó que ayer se debatió el tema de Amazonas. “Y yo pedí un voto de censura para el señor Padrino, y de eso no se está hablando hoy. Hoy se está hablando de quienes quieren a Zapatero y otros no. Yo no lo quiero como eventual representante de la alternativa democrática, porque él claramente se ha puesto del lado del régimen de Maduro”, finalizó.

Lea más: Delsa Solórzano: Es penoso que Rodríguez Zapatero divida a la AN

vaya al foro

Etiquetas: Delsa Solorzano | Zapatero