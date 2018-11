Rafael Guzmán: La reconversión se volvió sal y agua

Elías Rivas / foto: @primerapagina / 8 nov 2018.- El presidente de la Comisión de Finazas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseguró este jueves que tanto el salario del venezolano como la reciente reconversión monetaria se volvieron “sal y agua”.

“Todos los meses perdemos un cero en la moneda. El gobierno no tiene ningún interés en tomar medidas para mejorar esto, lo único que les interesa es mantenerse en el poder. Siguen emitiendo dinero inorgánico, no hay visos de cambiar el modelo de producción petrolera, lo que sucede en el Arco Minero no es en beneficio de la nación, todo lo contrario, las empresas producen menos, comercios cerrando. Da pena”, expresó Guzmán en una entrevista para Primera Página, transmitido por Globovisión.

El parlamentario lamentó que desde el Ejecutivo, a su juicio, no terminen de entender que la competencia va en beneficio del consumidor; “si competimos son más productos los que van a salir y el consumidor tendrá más opciones”, acotó.

De igual manera consideró que es un “insulto” decir al venezolano que ahorre en Petro o en lingotes de oro cuando no se tiene ni que comer.

“Es una desfachatez decirle al venezolano que ahorre en petro y que podrá hacer compras navideñas, ¿Qué compras? Si no puede ni comer, es un insulto. El venezolano no tiene luz, no tiene agua ni transporte. Ningún personero del gobierno reconoce que estamos en hiperinflación y si no aceptan que están enfermo cómo carrizo se va a curar. ¿Cómo le dices a un venezolano que no tiene que comer, ‘ahórrame en Petro’?”.

Rafael Guzmán recordó que la Comisión viene reflejando el índice de precio al consumidor desde enero del año pasado, ante la ausencia de datos del Banco Central de Venezuela. Para octubre la inflación alcanzó 148,2 % frente a 223 % del mes pasado. “Esto no significa que haya mejorado la situación, sino que el venezolano ya no tiene dinero y hay poco consumo. Ve artículos en la calle que ya no puede comprar”, explicó.

Indicó que la inflación interanual se ubica en 833.927 % mientras que lo que va de 2018 está ubicado en 287.623,9 %.

