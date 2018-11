Pompeo: Sanciones al petróleo iraní y al sector financiero tendrán el “efecto deseado”

Washington, 4 nov (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, pronosticó este domingo que las duras sanciones estadounidenses que entran en vigor esta medianoche contra Irán “alterarán el comportamiento” de Teherán en el plano internacional, y descartó que esa medida pueda empujar al país a potenciar su programa nuclear.

“Estoy muy seguro de que las sanciones que se impondrán el lunes, y que no solo son sanciones al petróleo crudo, sino también las financieras impuestas por el Departamento del Tesoro (…), tendrán el efecto deseado: alterar el comportamiento de Irán”, dijo Pompeo en una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

La segunda ronda de sanciones, que complementa a la aplicada en agosto, entrará en vigor esta medianoche y penalizará la venta de petróleo iraní, las transacciones financieras con su Banco Central y al sector portuario del país.

El carácter extraterritorial de las sanciones ha forzado ya a muchas empresas de otros países fuera de EE.UU. a abandonar sus negocios y contratos en Irán, como la petrolera francesa Total.

La reanudación de las sanciones es una consecuencia de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar a EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán de 2015.

El resto de firmantes de ese pacto -Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania- están buscando fórmulas para salvar el acuerdo y mantener el comercio y las compras de crudo iraní.

En otra entrevista, Pompeo minimizó hoy el riesgo de que el aumento de la presión financiera por parte de EE.UU. lleve a Irán a impulsar de nuevo su programa nuclear y abandonar sus compromisos bajo el pacto de 2015.

“Estamos seguros de que los iraníes no tomarán esa decisión”, aseguró Pompeo a la cadena de televisión CBS News.

El jefe de la diplomacia estadounidense adelantó el viernes que Washington planea eximir de las sanciones de manera temporal a un máximo de ocho países o “jurisdicciones” territoriales, que en los últimos tiempos han trabajado para “reducir a cero” sus importaciones de petróleo del país persa.

Pompeo no confirmó hoy cuáles son esas naciones, que su Gobierno identificará el lunes, pero no corrigió a su entrevistador en Fox News cuando este preguntó si China e India estaban entre las naciones exentas, y el diario The New York Times apuntó el viernes que en la lista también estaban Corea del Sur y Japón.

“Hay una serie de lugares donde los países han hecho ya reducciones significativas en sus importaciones de petróleo crudo y necesitan un poco más de tiempo para llegar a cero (en sus compras de ese producto), y vamos a darles ese tiempo”, explicó hoy Pompeo. EFE

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | Irán | petróleo | sanciones | sector financiero