“Pediatría del hospital Victorino Santaella en total abandono”, según periodista

Oleg Kostko / video: @dmurolom / 9 nov 2018.- El área de pediatría del hospital Victorino Santaella en en Los Teques, estado Miranda se encontraría inoperativa.

“Abandonado y desvalijado luce el piso 6 del Hospital Victorino Santaella de Los Teques, que funcionaba como hospitalización pediátrica”, denunció el periodista Daniel Murolo a través de un video subido a su cuentas de Twitter.

En el video pueden observarse como el área de pediatría se encontraría vacía con camas en el medio de los pasillos los cuales se encuentran a oscuras, además de daños en el techo y componentes de la red eléctrica que se presumen estarían dañados, así como también los baños, el sistema de incendios.

Además de los problemas que el referido centro hospitalario experimenta a nivel de su infraestructura también le aqueja la escasez de insumos y medicamentos. El pasado jueves un grupo de familiares de los hospitalizados realizaron una manifestación para expresar su descontento por la escasez de medicinas.

“Nosotros si no nos damos cuenta, que somos los familiares ya se hubiera muerto mi papa en el hospital. En el hospital los ascensores no sirven, un hospital tan grande como este, con falta del personal, el piso de emergencia está contaminado”, manifestó Yelitza Do Couto, familiar de uno de los pacientes del hospital.

