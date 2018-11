Padrino López: Vamos a ir por ustedes, llámense guerrilleros o paramilitares

ND / 6 nov 2018.- El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reaccionó airadamente este martes a la acusación de que el Gobierno nacional ampara a grupos guerrilleros como el ELN en la frontera. Esto a propósito de la muerte de tres guardias nacional durante un enfrentamiento en el estado Amazonas.

Así lo dijo en un acto en vivo, al referirse a declaraciones del embajador colombiano en EEUU, Francisco Santos, ex vicepresidente del primer gobierno de Álvaro Uribe.

“Yo trato de ser respetuoso y equilibrado pero éste es un payaso.¿Cómo es que nosotros protegemos al ELN aquí? Y viene el ELN también y los grupos paramilitares a agredir a nuestra Fuerza Armada. ¿Y cómo es que nuestra sangre se ha derramado en el estado Amazonas haciéndole frente a todos estos grupos, estos grupos específicamente que están operando en el departamento de Vichada y que pretenden incursionar aquí en territorio venezolano? Ya lo hemos dicho. El Presidente… lo ha dicho infinidad de veces. Ha fijado posición. Hemos fijado posición nosotros, la Fuerza Armada, también. Ayer pedí prudencia para no caer en las tentaciones de los falsos positivos que quieren sembrar en la frontera”.

Y siguió: “Pero aquí en la Fuerza Armada… les he dicho, con mucha claridad que nosotros vamos a buscar hasta el último grupo, llámese como se llame: guerrillero, disidente, paramilitar, delincuente, narcotraficante, como se llame, los vamos a buscar y los vamos a echar de la patria. No tienen espacio en Venezuela. Entiéndalo. Vamos a ir por ustedes. Vamos por ustedes. Esta sangre derramada no se va a quedar así. Vamos a defender el honor de nuestros soldados. De nuestros guardias nacionales… no lo vamos a permitir. ¡ Fuera de Venezuela ! Se los repito una vez más. Y como el Gobierno colombiano no quiere conversar con nosotros… bueno, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer militarmente y no renunciamos a la ofensiva, a nuestro poder ofensivo, para hacer respetar nuestra soberanía (y aquí elevó la voz y gritó) sagrada, bolivariana, revolucionaria y chavista”.

Más en minutos…

Etiquetas: Amazonas | ELN | guerrilleros | Padrino López | paramilitares