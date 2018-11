Padrino López: A los arrastrados voceros de Colombia ya sabemos por dónde vienen

Elías Rivas / 5 nov 2018.- El ministro para la Defensa y vicepresidente sectorial para la soberanía, política, seguridad y paz, Vladimir Padrino López, repudió el hecho armado que se vivió el domingo en el estado Amazonas, donde murieron tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, por grupos armados que, según el propio Ministro, pretenden operar desde tierras venezolanas.

“Es lamentable la situación que ocurrió en Amazonas, lamentable para nosotros y para Venezuela. Nuestra Fuerza Armada ha sido atacada cobardemente por grupos armados paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio. Esto, como consecuencia de la detención de un grupo de personas, 9 exactamente, que se dio en el barrio Escondido 3 de la parroquia Fernando Girón Tovar, estado Amazonas (…) Estas personas portaban armas de fuego, fusiles, pistolas, facsímil hasta una granada fragmentaria”.

“En represalia, ya cerca del mediodía de ayer (domingo) nuestra Fuerza Armada fue emboscada vilmente y han asesinado a tres compañeros, todo esto producto de la guerra interna que tiene Colombia (…) Hemos identificado a uno de los criminales, Luis Felipe Ortega Bernal, alias ‘Salcedo’”, explicó Padrino López en transmisión para Venezolana de Televisión.

El Ministro aseveró que estos grupos pretenden operar en Venezuela como consecuencia de la “guerra” interna que tiene el Estado colombiano “y Venezuela, siempre como víctima de la agresión colombiana, ahora pretenden pasar para acá”, señaló.

Padrino López expresó su rechazo al tiempo que expulsó del país a grupos armados, “llámense como se llamen”, dijo.

“Aquí en Venezuela no hay cabida para grupos armados que estén al margen de la ley”.

Padrino López aseveró que “el gobierno imperialista de Colombia” busca crear un incidente fronterizo para lograr “una escalada más alta”.

“Las autoridades colombianas no han querido conversar, no hay comunicación con el canciller. Me cansé de pedirle al ministro de defensa anterior conversar y fue imposible. Todo esto podemos conversarlo si existiese un grado de comunicación, pero no la hay. Colombia se niega a conversar. Ya se les ve la costura a esos voceros del gobierno colombiano que señalan al presidente Nicolás Maduro como protector de grupos paramilitares”.

Y añadió: “Ayer salieron todos los políticos que obedecen los intereses del imperio colombiano, ya sabemos por dónde vienen, se ve la estrategia. Son unos arrastrados y arrastradas. Pedimos a Venezuela que rechace con contundencia esto y pido a la Fuerza Armada mucha prudencia, porque por supuesto allí está la estrategia. Provocarnos. Producir un falso positivo en la frontera y desarrollar una escalada más intensa”.

El Ministro insistió en que la Fuerza Armada continuará dando su vida para preservar el territorio venezolano. “A los grupos armados, fuera de Venezuela. No los queremos ni los necesitamos y a Colombia le pedimos que asuma su responsabilidad”, concluyó.

Etiquetas: Amazonas | Colombia | GNB | Vladimir Padrino López