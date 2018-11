Pacientes crónicos de Lara protestaron: Queremos medicinas ya

Emilys Sarache / 2 nov 2018.- Pacientes crónicos protestaron frente a la Dirección Regional de Salud, en el estado Lara, este viernes por la paralización de tratamientos a causa de la escasez de medicinas.

Los pacientes denominaron esta protesta como “la marcha de las cruces”.

Los manifestantes durante la manifestación coreaban “¿Quiénes somos, los pacientes ¿Qué queremos? Medicina ya, medicina ya”. Asimismo, cada uno alzaba una pequeña cruz, algunas eran de colores blancas otras negras y pancartas.

“Están falleciendo todos los pacientes. Cómo es posible que el Gobierno no nos dé una respuesta de todos los tratamientos. Las unidades de diálisis reciben menos horas de diálisis, los pacientes se están descompensado y falleciendo. Los trasplantados no reciben su dosis completa, los oncológicos no tienen quimioterapia no tienen la radioterapia para salvarse, señaló una de las manifestantes que no quiso ser identificada.

Actualmente abrir un canal humanitario sigue siendo la principal petición de los pacientes crónicos del estado Lara, donde aseguran que cada día es más difícil recibir sus tratamientos médicos.

Etiquetas: Lara | pacientes crónicos