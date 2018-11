Educación, Gobierno derrotado

El Gobierno pretende cambiar la historia e ideologizar al estudiantado. Los textos de estudio de la colección “bolivariana” y el pensum y los programas enseñan materia que no se ajusta a la realidad. Ahora resulta que la vida nacional se divide en antes y después de Chávez. Como si nada se hubiera hecho y como si la mal llamada “revolución” no fuera la causante de la gran mayoría de los males. En el sesgado y fantasioso relato las penurias de hoy son heredadas del capitalismo, el imperialismo y la cuarta república rentista petrolera. No exponen que tienen 20 años hundiendo a Venezuela con políticas de corte marxista, dictatoriales y que nos han dejado como un estado aislado, acusado ante la Corte Penal Internacional de múltiples delitos de lesa humanidad.

Bajo estos parámetros se imparte una educación que confunde y primitiviza a nuestra infancia y juventud.

Mientras tanto, se arremete contra la educación privada. Y se pretende evitar toda autonomía de la comunidad colegial.

En días pasado asistí a una asamblea de padres que el Gobierno obligó a realizar para tratar de intervenir y dividir a cada liceo privado. Lo significativo fue la respuesta impresionante, masiva y unánime en contra. Más del 80% de los representantes se hicieron presentes y más de 90% aprobó el presupuesto contra las pretensiones demagógicas del ente regulador. Una lección más que recuerda que ni siquiera el finado pudo pasar un proyecto de ley orgánica de educación superior que atentó contra la autonomía universitaria.

La educación privada que abarca alrededor del 25% del espectro es un gran bastión de la resistencia.

Y la paradoja es que quienes nos subyugan desde el poder tienen mayoritariamente a sus hijos en colegios privados, aunque sea una gran contradicción con sus prédicas “socialistas” y la calidad educativa.

Así las cosas el gobierno está sufriendo revés tras revés en cada una de estas asambleas obligatorias, y a optado incluso por no hacer presencia pública en ellas, ya que al presentarse en las primeras recibió el rechazo en su cara, siendo incluso “corrido y echado”.

Aquí lo que está claro es que con “nuestros hijos no se metan” y que desde esas instancias unidas renace la fuerza de una esperanza que es el principio del fin del régimen.

[email protected]

vaya al foro

Etiquetas: Oscar Arnal