A saldar la deuda

Como “una grave ofensa contra el pueblo venezolano y una afrenta a los países que han acusado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la comisión de delitos de lesa humanidad”, ha calificado el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, este miércoles 31 de octubre, la invitación que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, cursara al reo de la justicia que usurpa el ejecutivo del país. ¡Tienen razón!

Maduro no representa a los venezolanos, todo lo contrario, somos víctimas de él y su régimen, como lo es también la región que ha tenido que recibir el mayor éxodo de compatriotas en la historia de América Latina que huye despavorida de la hambruna generada y promovida por la dictadura, del deplorable sistema de salud, la inseguridad fomentada desde los mismos cuerpos policiales y militares y con una inflación que, según el Fondo Monetario Internacional, se proyectará a finales de año en 1 millón%.

Convocar al dictador a un acto democrático es, además, un insulto a nuestros perseguidos, presos, torturados y asesinados que claman por justicia. Es una ofensa a los gobiernos que ejercen presión para poner fin a la tragedia venezolana. ¿Cómo pedirle a mandatarios que han acusado a Maduro ante la CPI de cometer violaciones a los derechos humanos, que compartan con el señalado que secuestra libertades y vidas?

#MaduroNoEresBienvenido se ha posicionado en México como tendencia en Twitter en claro rechazo ante la invitación girada. Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, han expresado su solidaridad con los venezolanos y su repudio a que Maduro pise territorio mexicano.

El colega del Río, dos veces Premio Nacional de Periodismo del país azteca, escribió en su cuenta @beltrandelrio : “Nadie nos consultó si nos parecía bien. No olvidamos el sufrimiento al que ha sometido a su pueblo. Estamos con ustedes”.

Patricio Beltrán, vocero del Movimiento Ciudadano de México, se dirigió directamente al próximo canciller en los siguientes términos: “Apreciable Marcelo, hablemos sin matices: Nicolás Maduro es un vulgar dictador, asesino y tiene a Venezuela sumida en la más cruenta miseria y caos. Como mexicano siento una enorme vergüenza al saber que vendrá. Somos mejores que eso”.

Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron un punto de acuerdo para exhortar a López Obrador a retirar la invitación a Maduro por “no estar de acuerdo en solapar a un dictador criminal que se ha colocado en contra de la paz y la democracia”.

Esta misma semana, en España el Congreso mayoritariamente, instó al Gobierno a condenar la dictadura de Maduro “que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está expulsando a millones de venezolanos de su país”.

Venezuela es tema obligado en círculos políticos y diplomáticos del mundo. El planeta entiende que el régimen de Maduro es una amenaza para todos.

Como venezolana y periodista me llama la atención que la clase política que rompe el quórum parlamentario para evitar declarar persona non grata al único aliado que le queda a Maduro, nada diga de la publicación completa de la sentencia del TSJ legítimo. Recordemos que Maduro no es presidente, ha sido depuesto dos veces, la última producto de la sentencia condenatoria por el caso Odebrecht; así que corresponder llenar el vacío de poder y designar un gobierno de Emergencia

La AN, a través de su presidente y mediando informe de la consultoría jurídica del ente, indicó a finales de agosto pasado que no habían recibido formalmente la sentencia definitiva del juicio de Maduro. Ya la tienen y la conocemos todos. Por tanto desde aquí les recordamos que tienen una deuda pendiente con Venezuela.

La comunidad internacional ha hecho lo que le corresponde para ayudarnos a salir de la tragedia que lleva dos décadas, los ciudadanos venezolanos hemos dado nuestro aporte, esperamos que los factores políticos democráticos estén a la altura del momento histórico.

Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden”.

