Está muriendo

Está muriendo el pueblo venezolano, desde la llegada del régimen chavista-madurista 300.000 ciudadanos han perdido la vida en manos del hampa, se dice rápido… son más que en un país en guerra. Peor aún, el 85% de los casos quedan impunes.

El régimen lo oculta ferozmente, pero médicos de veintiún hospitales públicos de 17 estados del país, afirmaron que sus emergencias están llenas de menores de edad, en estado de desnutrición severa.

A pesar de la intención de ocultarlo, las informaciones se filtran de alguna manera; en el reporte anual del 2015 del Ministerio para la Salud se señaló un aumento de cien veces la tasa de mortalidad de niños menores de cuatro semanas. La tasa de mortalidad materna aumentó casi cinco veces durante el mismo periodo.

En el 2016, 11.446 niños menores de un año habrían muerto, un aumento del 30% en doce meses, publicado en el sitio web oficial del ministerio. Al conocerse la noticia, la opinión pública reaccionó con fuertes críticas y la información fue retirada inmediatamente.

Susana Raffalli, nutricionista y experta en seguridad alimentaria, conocedora de las cifras de desnutrición infantil, ofrecidas por la organización Cáritas, aseguró que Venezuela ha sufrido un retroceso de 50 años en seguridad alimentaria.

Hace unos meses una doctora declaró bajo anonimato, para evitar represalias, “llevo un registro manual, un niño muere cada día y la cifra va en ascenso”. A esto súmele los que mueren por falta de medicinas, los que necesitan diálisis, los que necesitan reactivos o tratamientos de quimio… y que acuden a hospitales donde no hay ni siquiera alcohol, ni hilo para suturar.

Con esta realidad en materia de salud y de seguridad ciudadana, el socialismo del siglo XXI, se ocupó eficazmente en desmantelar PDVSA; en destruir las empresas básicas del Estado. En perseguir la iniciativa privada, hasta lograr que de 12 mil empresas que existían en 1998, hoy quedan menos de 3 mil.

Los que producían, se fueron a producir a otro lado, buscando seguridad jurídica; huyendo a las expropiaciones ilegales. El país sobrevive a 18 años de saqueo y de destrucción de los medios de producción.

Cuando el pueblo huye despavorido, buscando sobrevivir… a pie a través de las fronteras. Cuando el mundo mira con horror la destrucción de un país petrolero y los logros del socialismo venezolano… 18 años tarde el segundo del régimen, descubre que “Llegó la hora de producir”.

Cabello probablemente siguiendo las instrucciones que le dio la comisión de expertos chinos, que recientemente realizó un diagnóstico del desastre bolivariano, compite con Maduro en su cinismo.

Diosdado asegurando que vamos a producir juntos, sin excluir a nadie y Maduro afirmando que vamos a inundar el mercado chino con productos “made in Venezuela”. No creo que sean “escasos”; ni que desconozcan que el estado de ruina total, es producto de sus políticas económicas.

Tampoco creo, que crean sus palabras; ni que piensen que los slogans darán algún resultado. Por el contrario, sé que a los marxistas les gustan las frases grandi-elocuentes, sus egos necesitan escucharse a sí mismo. También sé, que entre ellos existe una lucha constante, por mantener el equilibrio del poder personal de cada uno.

Maduro destituye al jefe del SEBIN, una ficha de Diosdado y este último asume el rol de reconstruir la economía del país, donde Maduro ha fracasado. Solo que su promesa llega dos décadas tarde, que nos encuentra con un país destruido, sin capital y sin la mano de obra que se fue caminando.

Los expertos en destrucción, los que buscaban someter a un pueblo con la miseria… los que se enriquecieron del negocio turbio, de las divisas preferenciales y del tráfico de drogas. Buscan con promesas comunales, recuperar el apoyo popular que perdieron.

Intentan paliar el hambre que generaron con la destrucción del aparato productivo, la que pensaban mantener a raya con un mínimo de subsistencia, entregado a través de las bolsas CLAP. La dadiva para someter, para hacernos dependientes… y la que hoy no son capaces de garantizar por falta de ingresos petroleros.

Grave problema para un régimen, que acostumbró a sus seguidores a vivir de la ayuda del partido, ese 20% que se sentía parte de algo, porque contaba con limosnas del poder. Un último sector social del país, que desilusionado también comienza a protestar… sindicatos promovidos por el régimen, empleados públicos y hasta dirigentes de base, expresan públicamente su descontento.

Los logros del Socialismo del Siglo XXI nos trajeron aquí, los responsables no sienten remordimiento, era lo pautado con la Habana. Qué grado de sinceridad pueden tener el discurso de Diosdao, cuando el objetivo de la revolución era destruir.

Destruir al que tenía recursos suficientes para no dejarse someter, destruir la seguridad jurídica para controlar la justicia, centralizar el control de divisas, para decidir el mercado. Acabar con la prensa libre, la universidad autónoma, los partidos políticos y todo lo que oliera a la libertad de pensamiento y expresión.

Invadidos por cubanos y disfrutando de lo poco que queda, a la nomenclatura no le falta nada. Solo le falta pueblo y lo atemoriza una explosión social… la última, la que hace falta para decidir indecisos, la que desencadenara la intervención humanitaria… para salvar un pueblo.

El mal chiste de Diosdado y Maduro, nos trae a la memoria el proyecto de desarrollo chavista, quizás las comunas puedan construir los gallineros verticales, o universalicen los cultivos en materos y balcones.

Quizás ahora si concreticen la ruta de la empanada o las areperas revolucionarias. Cabello o Maduro volverán a Venezuela una potencia turística, pondrán a flote los ferris naufragados de la expropiada “Conferry”.

Diosdado promete “créditos públicos a emprendedores turísticos”, sector que maneja su mujer. Asegura que ahora si volverán las compañías aéreas y conseguirán dólares para funcionar; habrá electricidad y agua para los turistas… y para los venezolanos que tengan el carnet de la patria.

El pueblo consiente entiende que efectivamente llegó la hora de hacer algo, de detener el desfalco nacional. La hora de producir del régimen fue hace 18 años… y conocemos el resultado.

También lo conoce el mundo, por eso expresidentes de 21 países tildan de “estados criminales” a Cuba, Venezuela y Nicaragua e hicieron un llamado a los partidos políticos de esos países a “salvaguardar” la democracia.

Los exmandatarios no dudaron en señalar que se trata de “estados criminales”, “que siembran de terror y miseria a sus pueblos”. Hicieron hincapié, en que hoy en día, representan una amenaza para la región.

Por su parte la vicepresidenta de la sub-comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y eurodiputada, Beatriz Becerra, pidió a la comunidad internacional intervenir ante difícil situación del país, para así acabar con la agonía de los venezolanos.

Esperar, negociar, dialogar, no tiene sentido frente a un régimen que no oculta su intención de no entregar el gobierno. Prolongar la tragedia es aceptar que siga muriendo el pueblo de Venezuela.

La solución por dura que parezca, pasa por utilizar un mecanismo expedito… que extraiga el cáncer revolucionario.

Ex cónsul de Venezuela en París

[email protected]

