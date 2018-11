Milos Alcalay: Borrell quiso jugar a una especie de nuevo Zapatero

Emilys Sarache / 7 nov 2018.- Milos Alcalay, exviceministro de Relaciones Exteriores y exembajador de la ONU, criticó este miércoles la posición del ministro español Josep Borrell sobre Venezuela, a quien acusó de querer impulsar un diálogo y tratar de frenar las sanciones hacia el Gobierno de Nicolás Maduro.



En Noticias en Vivo, por TV Venezuela, Alcalay manifestó que “el cambio de actitud de la diplomacia española” ha sido rechazado por la mayoría de parlamentarios y partidos de ese país e incluso en la Unión Europea.

“El señor Borrell quiso jugar a una especie de nuevo Zapatero en el ámbito de tratar de frenar las sanciones. Resulta que fue un bumerán, porque en la reunión de cancilleres de Luxemburgo el señor Borrell quedó una vez más de lado. Los europeos dijeron: nosotros no vamos a cambiar las sanciones por un diálogo, porque no creemos en un diálogo, con lo cual Borrell quedó en el aire. Ayer en la AN Zapatero quedó en el aire también (…) Ya Zapatero no deberá ser facilitador, porque ya venía obstaculizando una posición. Y el señor Borrell también quedó aislado dentro de la UE”, dijo.

A su juicio, “el Gobierno de Maduro lo que ha hecho es aplastar las libertades y aplastar la misma presencia de los españoles en la industria, en el comercio”.

“No solo el Gobierno español, sino el Parlamento Español volvió a ratificar ayer su posición por la democracia en Venezuela. La opinión pública, los españoles que viven en Venezuela sufren el colapso de un sistema que es una pesadilla. Sin embargo, a nivel político, no es la primera vez que el señor Borrell asume esa posición, tratando de ayudar a Maduro. Cuando él era el presidente del Parlamento Europeo, tenía esa misma posición dual al estilo Zapatero, que en el fondo lo que ayudaba era al Gobierno de Chávez”, sostuvo.

Asimismo rechazó las declaraciones en las que el diplomático español asegura que “Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos”.

“¿Cómo es posible que Borrell diga que el Gobierno de Maduro tiene legitimidad hasta el 10 de enero? No es legítimo, no tiene legitimidad, es un Gobierno que ha sido rechazado por la Unión Europea, América Latina, de EEUU, Canadá y hasta Japón. Entonces ese mecanismo de ayuda de Borrell; es decir hasta el 10 de enero, no es perfecto como él dice”, puntualizó.

En ese sentido, recordó que “el TSJ en el exilio ha señalado que no es legal, y ha habido una serie de resoluciones de la AN en donde señalan que no es legítimo ese Gobierno. Entonces legitimarlo hasta el 10 de enero es oxígeno. El 10 de enero el señor Borrell puede decir: bueno nosotros rechazamos al Gobierno, pero no al Estado venezolano; es decir, hay nueva oxigenación y cuando esa oxigenación se dé dentro de 3 meses dirá: pues tendremos que esperar el resultado del grupo de contacto; es decir, lo que hay que hacer es cumplir ya hoy, no es esperar hasta el 10 de enero”, finalizó.

