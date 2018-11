MCM: Aquí hay gente haciendo plata con el hambre de los venezolanos, y no todos son rojitos

Luis Sequera / 9 nov 2018.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, manifestó durante una entrevista a un programa radial oficialista, que muchas personas, indiferentemente de su postura política, están aprovechando la coyuntura económica del país para “hacer dinero”.

“Que me digan cómo les dé la gana, aquí estamos enfrentando unos criminales que están matando de hambre al pueblo de Venezuela. Los viejitos se no están desplomando en las colas, cobrando unas pensiones miserables”, denunció Machado.

Asimismo agregó que debido al éxodo masivo de venezolanos “nos estamos quedando como un país sin jóvenes”

“Desde que yo entres a este programa de radio ¿Cuántos jóvenes venezolanos no han cruzado la frontera? ¿Cuánto? Nos estamos quedando como un país sin jóvenes ¿Qué pasa? ¿No vamos a quedar cruzado diciendo “esto es lo que hay”? No, esto no es lo que hay. Aquí lo que hay es mucha indignación”, expresó.

“Aquí hay mucha gente haciendo plata con el hambre de los venezolanos, y no todos están vestidos de rojito (…) Ya basta, eso hay que echarlo todo para afuera. Se acabó el tiempo de la complicidad y del silencio”, concluyó.

