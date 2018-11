MCM: Sanciones de EEUU son indespensables para salir de la dictadura

Jhoan Meléndez / 1 nov 2018.- La presidenta del partido político Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este jueves que las sanciones llevadas a cabo por EE.UU. son “indispensables para salir de la dictadura”, pues considera que no van dirigida al país sino a un “estado criminal”.

“Estas acciones que buscan cerrar el financiamiento de la dictadura son indispensables para que el estado criminal entienda por su propio bien que se tienen que ir”, aseguró Machado en declaraciones a la prensa.

Asimismo dijo que estas medidas se llevan a cabo porque el Gobierno “se lleva los recursos de todos los venezolanos para insertarse en redes mafiosas, las cuales están generando un daño brutal a los venezolanos y a la ecología para el financiamiento ilegal de la narcodictadura”.

Machado argumentó que el mundo debe entender que en Venezuela no hay una crisis sino “un conflicto trasnacional de orden criminal”.

“Es importante que el mundo entienda que en Venezuela no hay una crisis, en Venezuela hay un conflicto, pero no es un problema interno entre venezolanos, es un conflicto trasnacional y no es un problema de orden político, sino de orden criminal”, puntualizó.

