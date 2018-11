MCM: A la FAN se le ha prohibido combatir al ELN

Elías Rivas / 7 nov 2018.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, sentenció este miércoles la “débil” actuación que ha tenido el Alto Mando militar con relación a los hechos violentos ocurridos en el estado Amazonas, a su juicio, buscan la constitución de un Estado criminal y no un conflicto interno como, según, lo ha querido mostrar el gobierno de Nicolás Maduro.

“No solo es lo que ocurre en Amazonas, sino en 70 % del país. Estamos ante un escenario de combate a muerte entre grupos criminales extranjeros que se están peleando nuestro territorio; lo vemos en las costas, en Paria, en nuestras fronteras, La Guajira, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas…esto demuestra que en Venezuela se ha constituido un estado criminal, aquí ya no podemos hablar más de dictadura, no está planteado una crisis política social o un conflicto interno, esto es un conflicto transnacional con el que están haciendo mucha plata y provocando, de manera intencional, la expulsión de miles de venezolanos por las fronteras. Es un conflicto transnacional, no político, y si pretendemos dar soluciones políticas convencionales, traerá más violencia, más muerte y más desintegración de la nación venezolana”.

En ese sentido, María Corina Machado pidió una actuación “más contundente e inmediata” a la Fuerza Armada Nacional, pues insiste en que es su deber salvaguardar la integridad del territorio nacional.

“A la Fuerza Armada le han prohibido hasta el patrullaje de las aguas del Esequibo, y ahí estamos, a punto de perderlo. Eso sí es traición a la patria. Se le ha prohibido defender nuestra frontera, combatir el narcotráfico, e incluso, han buscado que estos crímenes penetren las estructuras. A esta Fuerza Armada se le ha impedido combatir la guerrilla, el ELN y grupos de la Farc”, aseguró.

Machado resaltó que el “régimen” de Nicolás Maduro “ha abierto a Venezuela para que sea un santuario de la actividad criminal para no solo buscar la destrucción del país, sino que desde aquí pretenden desestabilizar la situación política de Colombia, Centroamérica y el Caribe”.

Machado lamentó la muerte de los tres soldados venezolanos, pero considera que han sido “valientes” en revertir esa orden para defender el territorio venezolano.

“No son cómplices y eso es lo que quieren desde Miraflores. A los militares les digo, no hay más tiempo, Venezuela demanda actuación inmediata para preservar la integridad de nuestra nación; así como vamos a reconstruir una Venezuela próspera, también reconstruiremos una Fuerza Armada que sea motivo de orgullo”.

Machado aprovechó saludar y felicitar a los 53 diputados que votaron este martes en contra de la actuación de Rodríguez Zapatero en el país, cree que –finalmente- la Asamblea Nacional ha asumido la responsabilidad y la firmeza de acatar el mandato de los venezolanos manifestado en el Plebiscito del 16 de julio de 2017.

“Lo que ocurrió ayer en el parlamento es la cohesión de quienes como diputados entienden su responsabilidad histórica y ética en el mandato que ha dado Venezuela (…) Yo quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los diputados, 53 específicamente, por haber asumido con firmeza y claridad el mandato de Venezuela que va mucho más allá de calificar al señor Zapatero como agente de la tiranía, eso quedó clarísimo ayer”.

Destacó que en el país existe una “única ruta” y es que la AN “se coloque firme de cara en contra de la tiranía del estado criminal. A quienes votaron incluso desacatando la línea partidista, mi gran reconocimiento”, finalizó.

Etiquetas: Amazonas | ELN | guerrilla | María Corina Machado | MCM | Venezuela