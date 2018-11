Marlon Díaz (UC): El Gobierno quiere ahogar a la universidad venezolana

Emilys Sarache / 9 nov 2018.- Marlon Díaz, candidato único a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, aseguró este viernes que el Gobierno nacional quiere acabar con la universidad venezolana.



“En la Universidad de Carabobo hay un escenario bastante importante, porque los estudiantes hemos decidido, después de 11 años sin elecciones, ir a las urnas electorales a elegir a nuestros representantes estudiantiles. Seguimos en pie de lucha, hay más de 25 movimientos estudiantiles que estamos resteados con este proceso electoral en virtud de vencer a quienes pretenden intervenir la Universidad de Carabobo (…) Aquí estamos los estudiantes resteados, opositores totalmente al Gobierno nacional y al Gobierno regional, para enfrentar esta situación que vive la Universidad de Carabobo”, manifestó Díaz en Noticias en Vivo, por TV Venezuela.

En ese sentido, dijo que la detención de sus compañeros Iván Uzcátegui y Ramón Bravo es “una medida de persecución” para desmovilizar al estudiantado.

“Pero han fracasado en ese intento, porque nosotros seguimos en pie de lucha. Nosotros estamos al lado de nuestros compañeros. Este 14 de noviembre los estudiantes van a decidir el futuro de la universidad. Nosotros el 14 de noviembre vamos a vencer. Esto es una medida continua también del Gobierno regional de amedrentarnos a través de nuestros compañeros, pedimos que se les respeten sus derechos ciudadanos”, enfatizó.

“No queremos más amedrentamientos ni que sigan persiguiendo a nuestros compañeros (…) Todo lo que ha tocado el Gobierno nacional y el Gobierno regional lo ha acabado, aquí la universidad se encuentra en un estado deplorable. Y no solo la Universidad de Carabobo, sino las demás universidades”, acotó Díaz.

Por su parte, el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Alfredo García, explicó que en esa institución existe un 50% de deserción y que los beneficios a estudiantes, como las becas, son de apenas 4BsS.

Informó además que el comedor de la UCV no se encuentra operativo por unos problemas en su infraestructura. “Realizaron unas reparaciones que, lamentablemente, no han podido ser finalizadas. Esperamos en los próximos días abrir el comedor. Sin embargo, en las universidades autónomas y nacionales en su mayoría los comedores no funcionan, y los que funcionan, funcionan con grandes limitaciones”, aseveró.

“Lo que va a pasar el próximo miércoles 14 es importante no sólo para los estudiantes sino para el país. Venezuela va a vivir un acto completamente democrático y será en la Universidad de Carabobo”, finalizó García.

vaya al foro

Etiquetas: Marlon Díaz | Universidad de Carabobo