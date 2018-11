Maduro: No hay cómo levantar un expediente contra la democracia del país

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 8 nov 2018.- El presidente Nicolás Maduro rechazó este jueves que la comunidad internacional lo etiquete constantemente en sus comunicaciones como un dictador.

“¿Cómo voy a ser yo un dictador, un obrero, un hombre que se educó en el debate de ideas, e los sindicatos y los barrios? Dictador es aquel que se educa defendiendo privilegios de oligarcas o defiende el bolsillo de las trasnacionales, de allí si salen dictadores, pero de la clase obrera, los sindicatos, las asambleas obreras, la escuela del pensamiento crítico de Hugo Chávez solo puede salir un presidente demócrata y libertario”, expresó Maduro durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven).

Además, señaló que no hay forma en que alguien lo pueda derrocar, por lo tanto aseguró que el país seguiría “viviendo su democracia y su libertad” al estilo que lo ha hecho hasta ahora.

“Quien me acusa de dictador y escribe en los comunicados oficiales para restaurar la democracia en Venezuela solamente indican que no me he dejado derrocar, si yo me hubiera dejado derrocar por una vía o por otra quizás yo fuera un gran demócrata, (…) no ha sucedido ni va a suceder y Venezuela va a seguir viviendo su democracia y su libertad a su forma y a su manera”, argumentó.

“No hay forma de levantar un expediente contra la democracia de Venezuela, no hay manera, y la mejor forma de defender la democracia y la libertad es ejerciéndola”, agregó el Primer mandatario nacional.

Denunció presiones de la Embajada Estadounidense

Durante sus palabras, el jefe de Estado afirmó que aquellos que han llegado a reunirse con él reciben llamadas de la Embajada Estadounidense en el país. “Mucha gente cuando llega del exterior yo los recibo, yo recibo a mucha gente todos los días, ahorita me voy a tres reuniones no voy a decir los países porque los persiguen, todo el que se reúne conmigo los llaman de la embajada gringa en Venezuela”.

“Me reuní con unos empresarios europeos inmediatamente los llamo el encargado de negocios de la embajada gringa (James Story) en Venezuela para presionarlos y decirles que no inviertan en Venezuela, afortunadamente estos europeos le dijeron que invertirán libremente donde nuestra empresa considere conveniente, por eso no voy a decir a quien voy a ver hoy”, dijo.

Aseguró que todos los extranjeros que vienen al país “quedan muy impresionados porque ven la televisión en el mundo y creen que esto es un país en guerra con tanques en la calle, gente armada, oficiales del ejército en la calle apuntándole al pueblo ¿o miento?, muchas veces alguien trata de venir a Venezuela y la familia le dice que no, cuidado y cuando llegan a Venezuela se produce un efecto mágico, cuando ven al pueblo de Venezuela viviendo en libertad se enamoran de nuestro país”.

Etiquetas: expediente | Maduro | Venezuela