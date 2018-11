Madre de Lugo Calderón exige que se le respete la libertad plena de su hijo

Luis Sequera / 8 nov 2018.- Familiares del primer teniente y preso político, Luis Lugo Calderón, acusado por estar presuntamente vinculado al plan de golpe de estado contra Nicolás Maduro “Golpe Azul”, denunciaron la desaparición de Calderon luego de ser retenido arbitrariamente el 14 de octubre por el Dgcim.

En este sentido, la madre del teniente, Gloria Calderón, exhortó al presidente Nicolás Maduro, al ministro de la Defensa Padrino López y Tribunales Militares a que respeten la libertad de su hijo, quien cumplió su pena completa.

“Esa liberta plena por cumplimiento de pena, no fue que se la dieron por algún beneficio, él cumplió con su pena completa, él estuvo tras las rejas tres años y ocho meses y, al sumarle las redenciones que son parte de nuestras leyes, estuvo completa su pena, que fueron cuatro años nueve meses y diez días, fue lo que le dieron en el segundo juicio que le hicieron, porque en el primero fueron 9 años, pero los abogados apelaron y la apelación salió a favor de nosotros”,dijo Calderón en entrevista a TVV noticias.

Por su parte, el abogado de Calderón acotó que no maneja ninguna información con respecto a la retención del preso político y exigió a las autoridades que justifiquen las razones por las cuales esta siendo investigado.

“Estamos de alguna manera ambigua, estamos en el aire, no tenemos información, no lo hemos visto, no nos dejan hablar con Luis Lugo Calderón, porque está totalmente aislado, está bajo una investigación ¿Investigación de qué? ¿De qué se le investiga? Porque tienen que informar tanto a él, como a mí, que soy su abogado, de cuál es el motivo de esa investigación y nosotros no tenemos ningún tipo de información al respecto”, manifestó.

La defensa del teniente agregó que debido a esta situación “hemos interpuesto un escrito de denuncia ante la Defensoría del Pueblo, ante el despacho del Fiscal General de la Republica, ante el director de los derechos fundamentales de la fiscalía y no hemos tenidos respuesta por parte de estos organismo”.

Familiares del primer teniente y preso político, Luis Lugo Calderón, acusado por el caso del “Golpe Azul”, denuncian su desaparición luego de ser liberado y posteriormente detenido por parte de la Dgcim #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/RuUP8Olswd — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 8 de noviembre de 2018

vaya al foro

Etiquetas: DGCIM | golpe azul | preso politico | Teniente Lugo Calderón