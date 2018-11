Enmienda engañosa

La primera reacción de la oposición oficial en la Asamblea Nacional luego que Nicolás Maduro convocara inconstitucionalmente a una Asamblea Nacional Constituyente el 1ro de mayo de 2017 sin la aprobación del pueblo venezolano fue conformar un “Frente en defensa de la Constitución”.

Esa misma reacción de defender la constitución actual ha tenido ahora para convocarse de urgencia para discutir una enmienda constitucional propuesta por la Fiscal General de la Republica legítima, Luisa Ortega Díaz, para “impedir expresamente que se reforme, derogue, cambie, o pierda vigencia la actual constitución por un lapso de 5 años…”.

Es impresionante ver que quienes han devenido como los primeros defensores del legado del Galáctico Hugo Chávez, que no es otra cosa que la Constitución de 1999, sean quienes todavía se digan a sí mismos opositores venezolanos. No quiero repetir de nuevo el daño que nos ha causado la Constitución de 1999 y las razones por la que creemos que debe ser cambiada a la brevedad posible pero esta vez convocando al pueblo venezolano para que apruebe tal convocatoria.

Alargar por 5 años el bodrio constitucional de 1999 es inaceptable y un engaño a los venezolanos porque igualmente se tiene que solicitar la aprobación del pueblo en referendo a esa enmienda tal y como lo establece el Artículo 341.3 constitucional: “El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta días siguientes a su recepción formal”. Y si hay que someter la enmienda a referendo, entonces ¿por qué no hacerlo para una Constituyente Originaria con un nuevo gobierno que la Asamblea Nacional tiene la obligación de designar inmediatamente? Algunos dirán que ninguna otra constitución ha sido lo más amplia y protectora de los Derechos Humanos. Es verdad. Pero también es cierto que con ninguna otra paradójicamente se habían violado más los derechos humanos de los venezolanos que con la Constitución actual.

En un foro con dirigentes de ANCO del Estado Anzoátegui en los primeros días de la convocatoria inconstitucional del constituyente en mayo de 2017 lo referí de una manera directa: “…Ningún gobernante, y en especial El Libertador, en toda la historia republicana de Venezuela cedió el control a los Estados, ni aun después de la Guerra Federal, donde triunfó la Federación, y a partir de la cual, con la Constitución de 1864, nos llamamos Estados Unidos de Venezuela. Luego, con la riqueza petrolera, menos aun se ha cedido ni compartido el poder político ni económico con los Estados. Los presupuestos, las políticas, la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad, el ambiente, etc., todo lo que tiene que ver con la calidad de vida del ciudadano en cada municipio, de cada región de Venezuela, la deciden quienes llegan al Poder en Caracas. De allí que nadie quiera ceder eso. Quien le pone las manos al coroto decide por todos nosotros…”.

La Constitución de 1999 elevó exponencialmente ese centralismo asfixiante, y ella fue la consecuencia directa de la tozudez de los sectores políticos de no querer cambiar la Constitución de 1961, que le pudiera dar a las regiones el respiro necesario para hacer realidad las mejoras que requerían de urgencia -ya para esa época- de manejar sus propias realidades. Esa deuda no solo está pendiente, sino que lleva unos intereses tan elevados que sería imposible concebir una nueva situación política luego de la dictadura que no lleve aparejado un cambio constitucional que refleje una verdadera descentralización del poder en Venezuela.

Esta en nuestra cruzada en la Alianza Nacional Constituyente-ANCO.

De allí que aun cuando pueda parecer “conveniente” la propuesta de la Fiscal de introducir una enmienda para no cambiar la constitución, es definitivamente engañosa para los venezolanos. Pero lo más grave es que esconde una situación de continuidad negociada entre ese “chavismo light” que representa la Fiscal y la oposición oficial que no quiere morir después de la dictadura. Quieren alargar a como de lugar la situación utilizando cualquier oportunidad.

De allí que ese “nuevo pacto de Punto Fijo” que propone la periodista Júrate Rosales a María Corina Machado, con Julio Borges, Ramos Allup, y Leopoldo López, en la búsqueda de “una Venezuela libre” no sea otra cosa que una estrategia para reflotar liderazgos hundidos, pero a costillas de quienes sí se han diferenciado tajantemente del colaboracionismo con el régimen: María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledezma dentro de la plataforma de Soy Venezuela.

Una Constituyente Originaria con Bases Comiciales justas y amplias de participación política a la sociedad venezolana, actuaría como una suerte de limpieza con cloro y acido a fondo de todo lo viejo para así darle la oportunidad a que se expresen los verdaderos liderazgos regionales de la sociedad civil que no han tenido cabida en el ejercicio de la política, así como darles apertura a otros liderazgos que aun perteneciendo a los partidos conocidos no han tenido el chance de figurar porque no forman parte de las roscas que han impedido la democracia interna de los partidos políticos.

Una Constituyente convocada en esas condiciones, y dirigida a la base misma del pueblo venezolano reuniría lo mejor de la representatividad de todos los Estados del país, de todas las tendencias y de todos los sectores. No sería una reedición de lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Una Constituyente que salga de esa convocatoria podría discutir la verdadera realidad de los Estados y del país, no la que se desearía imponer desde las estructuras centralizadas de los partidos o sus liderazgos mesiánicos nacionales que por más que hayan fracasado y colaborado con el régimen todavía impiden deliberadamente el libre ejercicio de la democracia partidista.

No es con una enmienda engañosa que resolveremos que el régimen detenga lo que pretenden convocar para el 9 de diciembre. Lo harán igual por encima de la constitución como siempre lo han hecho. Lo que debemos hacer los venezolanos es rechazarla contundentemente y no concurrir a una nueva elección en Venezuela que no esté ajustada a la sentencia del TSJ legítimo del 13 de Junio de 2018: “En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, se declara NULO e INAPLICABLE a partir de la presente fecha el uso del SISTEMA AUTOMATIZADO DE VOTACIÓN Y ESCRUTINIO para la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como para la celebración de los referendos, en los términos señalados en el artículo 293.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide”.

El único curso de acción concebible para los venezolanos es que la Asamblea Nacional cumpla inmediatamente con su obligación constitucional de reemplazar el gobierno de Nicolás Maduro Moros en ocasión de la Falta Absoluta del Presidente de la República originada por su sentencia condenatoria publicada el 29 de octubre de 2018 por el TSJ legitimo; y que ese nuevo gobierno proceda a consultar a los venezolanos si convocan o no al Constituyente Originario para proceder a los cambios institucionales requeridos para recuperar la vida del país, previo a una nueva elección en Venezuela. Otra cosa es más colaboracionismo y continuación del sufrimiento de los venezolanos.

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana

vaya al foro

Etiquetas: Luis Manuel Aguana