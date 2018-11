Barrio Bueno abandonado

El sábado 3 de noviembre los vecinos de Barrio Bueno (Tocuyito, Carabobo) contabilizaron tres meses sin servicio de agua potable. El drama de las familias es difícil de expresar con palabras, de hecho, muchos me confesaron que han tenido que recabar agua de lluvia para poder asearse, lavar y cocinar, obviamente, eso puede hacerse en tiempo lluvioso, en sequia veremos otro nivel de sufrimiento. Al tiempo, los vecinos denuncian que el servicio de camión cisterna de la Alcaldía de Libertador funciona erráticamente, decidiendo a quien surtir y a quien no, en base a una discrecionalidad sin supervisión, y, además, cobra en efectivo un servicio que debe ser gratuito. Debe recordarse que el acceso al agua potable es un derecho humano.

El problema ha sido suficientemente denunciado, los vecinos han llevado sus reclamos a Hidrocentro y a la Alcaldía encontrando frente a si el muro de la indiferencia. El Alcalde, incluso, audio de Whatsapp mediante, le dice a los vecinos “eso no es mi competencia” sustrayéndose de su deber de ser vocero de los anhelos ciudadanos, ser voz que exija en nombre de quienes le eligieron, respuesta de las instituciones competentes. Los vecinos tampoco cuentan con el Consejo Comunal, el cual había sido controlado por las UBCH durante años, hasta que por medio del voto la ciudadanía eligió a personas independientes… ¿Qué sucedió? Los ex miembros del Consejo Comunal no entregan las actas, ni la documentación, ni informe de gestión, ni sello y FUNDACOMUNAL no reconoce a los ciudadanos electos como voceros.

Nadie da respuesta de, por ejemplo, el destino que tuvo la bomba de agua en la toma de la comunidad, de estar allí, funcionando, permitiría resolver la actual contingencia de falla de bombeo en Pao – Cachinche tras el último apagón nacional. Esa bomba desapareció, sin explicación, durante la gestión del anterior Consejo Comunal.

Uno de los vecinos preocupados por la situación me indicó que la solución a este y otros problemas debería surgir de la comunicación entre los ciudadanos y las autoridades, pero desde hace un tiempo los “canales de comunicación se rompieron, no tenemos Consejo Comunal reconocido, tampoco se nos pone atención en la alcaldía e Hidrocentro parece una Caja Negra”. Comparto plenamente ese diagnóstico. Si las autoridades locales visitaran las comunidades y escucharan a los vecinos otro gallo cantaría.

Pero aquí no terminan los padecimientos de Barrio Bueno, la iluminación pública brilla por su ausencia, la criminalidad hace de las suyas sin que se vea vigilancia policial, la entrada de la comunidad (que ahora también es la vía de acceso al Mercado Mayorista) está profundamente deteriorada, el gas doméstico no llega con regularidad, no hay señal de telefonía fija o celular, tienen 4 meses sin cajas Clap, la Unidad Educativa Josefina Martínez (dependiente del gobierno regional) está padeciendo graves problemas de deserción escolar, renuncia de docentes, fallas en el PAE y ni siquiera las cuadrillas de la Alcaldía se dignan en realizar el correspondiente desmalezamiento y limpieza de los espacios públicos de esta comunidad. ¿Respuestas pa` cuándo?.

