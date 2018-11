El efecto Zapatero

“Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero” Voltaire (1694 – 1778) Escritor, historiador, filósofo y abogado francés

En todos los diálogos entre el oficialismo y los factores de oposición, dónde Zapatero ha fungido como mediador, la oposición ha salido trasquilada, la democracia venezolana golpeada y el pueblo mucho más hundido en el abismo. En eso todos estamos de acuerdo, persuadidos y convencidos.

No hay razón alguna para que este inefable personaje pretenda, con apoyo del régimen, continuar burlándose del gentilicio patrio. La verdad sea dicha.

Lo que dejó perplejo a tirios y troyan fue que, ante ese convencimiento que expresaron y expresan todos los sectores de oposición interpretando el sentir popular, algunos factores de oposición se presten para solidarizarse, defender y apoyar a Zapatero en la Asamblea Nacional cuando se les solicita un voto de censura, que serviría como una sanción moral, lo descalificaría como mediador y lo devolvería a España con más penas que gloria. Increíble, pero cierto.

No hay dudas de que el régimen sabe jugar y mover sus fichas. Zapatero, un indiscutible peón del régimen para embaucar a los sectores de oposición en los remedos de diálogos, logró lo que parecía imposible y, para muchos todavía, indigerible, como fue dividir a los diputados qué, en nombre de la sociedad democrática, hacen vida en la AN. Lograron mayoría por poco margen los que lo repudian y perdieron, hasta la dignidad, los que lo defendieron y se negaron a votar para declararlo persona no grata. El acabose, caballeros.

No hay un ápice de dudas: el efecto Zapatero ha sido demoledor para la democracia venezolana.

Llegó como mediador y se convirtió en las primeras del cambio en una esperanza. No tardó en enseñar el pelaje, empero, los sectores de oposición en aras de mantener un ambiente propicio para el diálogo lo continuaron aceptando como mediador, pero perdió esa cualidad cuando abierta y públicamente declaró y se declaró a favor del régimen sin ningún tipo de recato. Era la confesión de que se había burlado de todos los que creyeron en su imparcialidad y equilibrio en los diálogos. Eso lo convirtió de hecho y de derecho en una persona no grata para el pueblo. Lo obvio no tiene discusión.

Lo cierto del caso es que Zapatero, así busquen edulcorarlo, esconderlo y disimularlo con el cabildeo previo, el debate y la votación en la AN ha tenido y tendrá por mucho tiempo un efecto demoledor en la oposición y para la democracia venezolana.

No hay unidad y cohesión en los partidos de oposición. Es más, hay quienes dicen, y no les falta razón, que las fracciones de los partidos, que no votaron la moción de declarar persona no grata al inefable personaje que todo lo hace por dinero, están más cerca del régimen y del dinero, de lo que muchos sospechaban y eso es terrible. Dios nos agarre confesados.

