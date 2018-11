Jorge Botti: Estamos ante el desmembramiento de un Estado

Emilys Sarache / 5 nov 2018.- Jorge Botti, expresidente de Fedecámaras, manifestó este lunes que en Venezuela hay un “Gobierno que manda pero que no gobierna”.



“El tema económico depende de otro. En el fondo es lo que estamos viendo es el desmembramiento de un Estado. Creo que tenemos que hacernos una pregunta si hay un Estado o no, en qué situación se encuentra la República venezolana dónde operamos y deseamos prosperar todos los venezolanos. Yo no creo que hay una sola política pública que es eficiente (…) Tenemos un elemento de poder que está ahí pero que no gobierna para los ciudadanos y que ha terminado llevándonos a una situación muy precaria en lo político y social”, manifestó Botti en el programa Vladimir a la 1.

Con el tema empresarial señaló que “cuando uno habla de empresaria habla de empresa y trabajador, empresas son las dos cosas juntas. No existe empresa si no están las dos juntas, el que arriesga capital y el que pone sus ideas sobre la mesa sus ideas y la fuerza del trabajo y la fuerza del talento que hecha andar adelante a la empresa. Cuando decimos que hay muchas empresas privadas no es porque hay muchos empresarios ricos, sino porque hay un todo de fuerzas de la sociedad que hacen andar a la economía (…) Ante la ausencia de referencias en la oposición el común denominador de la gente dice oye pónganse de acuerdo con los empresarios y arreglen este asunto porque la hiperinflación está verdaderamente a niveles ya insoportables”.

Y Siguió: “El tema de fondo es que la hiperinflación se está llevando por delante a muchas empresas (…) Ante esa realidad ya estamos por cumplir los primero 90 días de un intento fallido de corrección económica (…) Estamos ante el primer intento fracasado de apertura o de corrección económica casi a los 90 días, el único éxito que se puede ver por ahora por mencionar uno, es que ahora es más fácil tener un poco más de efectivo porque los numero son pequeños, por muy poco tiempo. Ya estamos empezando a ver como 1.000 bolívares son cualquier cosa y el salario no alcanza. ¿Qué ha ocurrido? Que no hubo apertura cambiaria ni apertura real hacia la formación de precios y mucho más duro no ha habido la posibilidad de negociar la deuda por la asistencia de las sanciones internacionales (…) No se puede resolver lo económico sin resolver lo político institucional, llegamos al llegadero”.

Destacó que “un Gobierno como el nuestro sigue teniendo tal vez dos herramientas de políticas económicas así sea de tipo parche para poner en marcha. La primera es la liberación efectivo y real del cambio que no ha ocurrido. Ya tenemos un tipo de cambio que estas 4 veces de lo oficial. En segundo lugar es el tema de la conformación de precios y ha sucedió lo contrario se continua persiguiendo y hostigando centros privados y el tercero es la apertura y entender el tema económico, ninguna de las 3 cosas ha sucedió. Y para ninguna de las 3 cosas el Gobierno necesita otro ente de la administración pública para operar y resulta que se niega a hacerlo”.

Por último, señaló que “el Petro al final no es ninguna criptomoneda, es un mecanismo de pase digamos (…) Si el Petro logra convertirse en un instrumento mediante el cual uno puede con bolívares comprar Petro para transferirlos a dólares de manera legal y transparente pues bienvenido sea”, finalizó Botti.

