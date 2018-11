Jair Bolsonaro y su efecto en América Latina

El polémico juicio y encarcelamiento del expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva así como la destitución de la entonces presidenta Dilma Rouseff, ambos inmersos en presuntos actos de corrupción, pesaron mucho en el resultado electoral que le dio la Presidencia al ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil.

Dicho de otro modo, sacando del juego político a Lula mediante un proceso judicial dudoso, se facilitó irremediablemente la victoria de Bolsonaro. Sin Lula, el líder político más popular de ese país, no había contenedor fuerte contra la derecha y tristemente la candidatura de Fernando Haddad, un alcalde derrotado en su intento de reelección, no logró reanimar al desmoralizado electorado izquierdista brasileño.

Un nuevo estilo de gobernar se afianza y extiende en América Latina, pudiera ser calificado como un neoautoritarismo de derecha mediante el cual los líderes e instituciones burguesas hacen maniobras legales y no legales para garantizar que izquierdistas y socialistas no vuelvan a la Presidencia del país que circunstancialmente ocuparon.

Repetir un mapa latinoamericano con mayoría de presidentes de izquierda ahora será muy difícil pues la derecha no está dispuesta a volver a lidiar con mandatarios como Lula, Kirchner, Correa, Evo y Chávez actuando al mismo tiempo en la región y logrando triunfos históricos como aquel contra la pretendida aplicación del Alca.

Hoy la judicialización de la política se perfila como principal arma de la derecha latinoamericana para eliminar a sus rivales izquierdistas más amados por el pueblo. No es casualidad lo que acontece en Argentina y Ecuador donde Cristina y Correa, respectivamente, podrían ir a prisión por órdenes de jueces parcializados.

La adversidad política obliga a la heterogénea izquierda latinoamericana a repensarse. Con tantos atropellos cometidos contra expresidentes izquierdistas no se puede creer en la impoluta libre alternabilidad democrática porque está claro que la derecha no respeta ese principio, salvo cuando la misma le favorece. Es decir, la burguesía ya no está dispuesta a disputar la Presidencia en elecciones libres y manipulará a las instituciones legislativas o judiciales para destruir a sus rivales progresistas más fuertes, sólo dejará competir a los débiles para simular que hay democracia.

Siendo esto así, la estrategia de los revolucionarios en el poder debe ser promover cambios constitucionales profundos que permitan que los líderes socialistas puedan aspirar a la reelección presidencial tantas veces como lo deseen y que sea el voto del pueblo quien decida libremente, sin ninguna otra restricción del derecho liberal burgués. Más poder del voto popular y menos dogma de alternabilidad impuesta constitucionalmente.

Evidentemente cada país latinoamericano tiene su propia realidad. Por ejemplo en Venezuela hay excepcionalmente un Estado superpoderoso que administra la industria petrolera y dirige una fuerza armada nacional ideologizada hacia la izquierda, estos dos factores hacen que el gobierno chavista sea casi invencible, a menos que se produzca una invasión militar estadounidense como tanto lo pide la oposición.

En Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, los breves gobiernos izquierdistas no pudieron consolidar un poder económico ni militar que les garantizara permanencia porque históricamente la burguesía ha controlado esos espacios económicos y militares.

Le toca ahora a Venezuela resistir la avalancha de hostilidad internacional en su contra, principalmente proveniente de EEUU (el jefe de la orquesta), el mayoritario bloque latinoamericano de gobiernos derechistas, así como la Unión Europea y Japón, lo cual representa el 70 por ciento del capitalismo mundial.

Siendo la economía un asunto de cooperación voluntaria entre países, es obvio que este amplio bloque mundial podría condicionar, reducir o eliminar sus relaciones con Venezuela, sobre todo en el campo económico. Así luce complicada la viabilidad de la criptomoneda criolla.

Entrando en la tercera década del siglo XXI, la izquierda nuestroamericana debe aprender de los errores que ocasionaron su retroceso en esta parte del mundo, no todo es culpa de la ingenuidad de ceder el poder político sino también del burocratismo y la corrupción que siempre acechan al ejercicio de la función pública.

Si algo puede criticarse con severidad a la izquierda en general cuando cumple funciones de gobierno es la falta de una política para la clase media, sobre todo aquella que ha sido rescatada de la pobreza y que cuando sube de categoría tiene nuevas y mayores exigencias que deben ser respondidas por el Estado revolucionario eficiente y equitativo. No se debe regalar el pescado sino enseñar a pescar porque en la autosuficiencia económica radica la dignidad de los pueblos.

