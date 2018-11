Cosas que pasan sin pena ni gloria en Venezuela

De qué le sirve a un trabajador cumplir con su jornada de trabajo si el salario ha sido reducido en mercancía sin valor intrínseco, y la vida del grupo familiar una calamidad en alimentación, salud, educación y diversión; o a un científico o académico de qué le sirve investigar si sus propuestas carecen de incentivo intelectual, o a los empresarios-productores revisar inversión-rendimiento- inventarios, y luego no poder seguir produciendo riqueza, o a los partidos sacados de la trampa electoral con invalidación de tarjetas e inhabilitación de candidatos o persecución, cárceles o exilios obligados.

Entonces, la acción del poder centralizado y su objetivo es descuartizar el tejido social de un país. Para ello cuenta con los hilos del poder omnímodo ilegal. El Presidente anuncia que el país se recupera aunque esté en quiebra o destruido-embargado, echa mano a la ilegal asamblea nacional constituyente que aprueba el presupuesto nacional 2019 sin certeza o sustento de ingresos-egresos de la fuente de financiamiento poniendo contra las cuerdas la legitima Asamblea Nacional del 2015 de mayoría calificada de diputados de oposición que debe ser aprobar o reconducir el proyecto presentado por el ejecutivo del régimen criminal de Nicolás Maduro ante los ojos del mundo. Y un CNE convoca elecciones municipales extemporáneas sin participación de legítimos, y el TSJ inconstitucional avala con sus sentencias la nomenclatura del poder que saquea sin piedad a Venezuela.

En consecuencia el régimen dictatorial no va a cambiar, ya que su naturaleza estalinista y sus vínculos internacionales le imponen entregar nuestra nación a cambio de mantenerse en el poder sin mirar hacia atrás.

El madurismoflores-militar se nutre de delincuentes de alta peligrosidad, abusan de los ciudadanos indefensos porque no existe administración de justicia transparente, pero esta legalizada la impunidad decretada por el alto gobierno criminal.

¡Otra cosa que pasa!, de mera casualidad. Un sistema de seguimiento digital está siendo utilizado en la potencia china para mantener una estrecha vigilancia sobre sus esclavos del mundo sin torturas físicas pero si intelectual y políticas. Quizás también en Venezuela haya coincidencia en cosa similar, redes de salas situacionales de informática con jóvenes bien remunerados operan en el país para controlar el cono monetario (bolívares soberanos) a través del Petro que no es criptomoneda solo es un bien patrimonial invisible de captar divisas, liberar el flujo de caja del gobierno, montado con asesoría internacional y controlar la economía virtual de emisión billonaria inorgánica para justificar un presupuesto sin limite (artificial) de la nación sin ingresos de producción petrolera en dólares o euros que debe reflejar exiguo PIB, pero la realidad del montaje es el lavado de dinero sucio y depósitos que no han sido detectados o secuestrados en países paraísos o amigos, de este modo se pondrá legitimar financieramente la nomenclatura del estado fallido en tiempo consensuado según cálculos de mercenarios que han sometido por el hambre, enfermedad, servicios y esclavitud intelectual a la población indefensa de Venezuela.

El asunto consiste en recabar toda la data que sea posible sobre la actuación de la población venezolana de manera de poder controlar sus movimientos y anticipar tendencias que puedan afectar el poder de los totalitarios.

El instrumento no puede ser ni más ingenioso ni más perverso: mientras se instaura un gigantesco “programa de asistencia social de carácter crediticio-subsidio, cada individuo es clasificados sobre la base de su comportamiento con el fin de premiarlos o castigarlos en función de su calificación como ciudadanos sometido. La tecnología de vigilancia digital es la más avanzada que se conoce dentro del medio de las plataformas de big data analitycs.

El problema no se circunscribe al uso de tecnologías inteligentes, sino a la utilización por parte del gobierno de Xi Jinping para limitar el libre albedrío de los gobernados sino también a los países satélites como Venezuela.

En definitiva, estamos frente a la utilización de una capacidad informática y digital descomunal orientada a la uniformidad del pensamiento y el castigo a la disidencia… todo ello en medio (demagogia) de los esfuerzos mundiales de este inicio del siglo XXI por universalizar el respeto de los derechos humanos.

El régimen de discordia entre el chavismo radical madurismofloresmilitar ve a demócratas opositor legitimo no como contrario a sus ideas sino como su peor enemigo. En consecuencia no escatiman en ningún momento, recursos propagandísticos para silenciar, destruir las pocas instituciones democráticas.

Es necesario tomar decisión de cambiar el régimen despótico sin vacilación sin miedo, mañana es tarde. Y cuanto más tiempo se retrase, mayor será la dificultad mayores los peligros que vendrán. Si no somos capaces de doblegar a los tiranos por corrupción e incapacidad administrativa, entonces estamos validando tiempo y aparezca como un régimen fortalecido; mientras mayor sea la debilidad de la sociedad civil y la dirigencia política más fuerte será el tirano y mayor será la impotencia de una población sometida a la esclavitud moderna. Hay que diferir ambiciones y luchas internas por el poder político-económico en organigramas de la transición, pero hay que armar un trabuco de Unidad Nacional para restablecer sin dilación la democracia en Venezuela.

Amigo lector: copio el artículo de opinión de Claudio Nazoa, El Nacional de 01-11-18, me viene como anillo al dedo…

Carta a Rafael Ramírez

No sé cómo dirigirme a usted: Sr., Dr., amigo, don, sujeto… ¡Lo llamaré: sujeto!

Sr. Sujeto:

Usted traspasó la línea de lo que, en lenguaje venezolano, llamamos tener concha. ¡Usted es un conchúo! ¿Cómo es posible que después de 19 años en la cúpula de esta cosa que destruye a Venezuela reconozca ahora que este gobierno es un desastre y que tiene a la gente pasando hambre y haciendo colas humillantes para mendigar comida?

Pdvsa fue una de las más importantes industrias petroleras del mundo, hasta que usted y sus amiguitos, quienes ahora son sus enemiguitos, le pusieron la mano y se volvió esta vergüenza que ni gasolina ni gas produce. ¿Con qué concha denuncia ahora que esta revolución destruyó, quebró y corrompió la industria petrolera?

Sr. Sujeto, usted inventó aquella horrible frase que grabarán en su lápida cuando le toque ir al infierno: “Pdvsa es roja rojita”. Usted, siendo socialistacomunistamillonario, inició una discriminación fascista. Fue partícipe y cómplice de despedir a gerentes extraordinarios y capacitados, a ingenieros y obreros petroleros a quienes no solo humillaron públicamente, sino que además, arbitrariamente, no les reconocieron ni un centavo de sus prestaciones. ¿Sabe usted que algunos de esos trabajadores se suicidaron por eso? Otros, los más afortunados, se fueron con su experiencia y honestidad a países en donde son valorados…

Sr. Sujeto, usted y sus amigos vestidos de rojo rojito, como viste el diablo, aplicaron la ineptocracia, es decir, la meritocracia al revés y allí están los resultados. Lo que tocaron, tocan y tocarán lo destruyeron y continuarán destruyéndolo.

Con el dinero de los botados de Pdvsa, usted paga su comida. ¿Come en paz? ¿El azúcar no le sabe a sal? ¿El agua no le es amarga? ¿Duerme bien? ¿No le da como cosita? Le contaré que mientras usted cena en lujosos restaurantes, gran parte de los venezolanos, por culpa suya y de sus ex amigos, pasan hambre o comen de la basura. Ya son dos millones y medio quienes han emigrado de Venezuela dejando su corazón desgarrado en estas tierras.

Hay que tener concha de concreto para denunciar ahora, como si le fueran ajenos, los desastres que usted hizo.

De verdad, y me perdonan la vulgaridad, pero…

¡Qué bolas tienes, Rafael Ramírez!

¡Ojo! Estas cosas de cosas son las que pasan en Venezuela sin pena ni gloria, indiferencia de esclavos modernos de tecnologías, peste militar, narco lavado transnacional, mafias depredadoras instaladas en yacimientos auríferos en zona del arco minero guayanés- amazónico. ¡Y no pasa nada!

Así de las cosas.

