Habitantes de San Cristóbal denuncian venta de bombona de gas en pesos colombianos

Luis Sequera / foro: Caraota Digital / 2 nov 2018.- Habitantes de San Cristóbal, estado Táchira, denunciaron que ante la falta de gas en la entidad, algunos comercios aprovechan la situación para vender las bombonas en pesos colombianos.

Los vecinos trancaron la Avenida Rotaria, una de las principales vías de la capital tachirense, para que el gobierno atienda la problemática, ya que hay comunidades que llevan hasta 9 meses sin el servicio.

“Nosotros tenemos niños pequeños, por lo menos, con la lluvia no podemos ni hervirle agua a los niños. Necesitamos el gas, porque por aquí venden gas pero te lo quieren vender a pesos colombianos. Hay una ferretería cercana que nos quiere vender la bombona pequeña a 10 mil pesos y la grande a 20 mil pesos (…) Ya tenemos dos meses que no nos envían gas”, manifestó José Lobo, habitante de la Av. Rotario, en entrevista para Caraota Digital.

Los residentes del barrio Alianza manifestaron que “el Consejo Comunal lo que hace es amedrentar y mandar a los colectivos”, quienes amenazan con “quitar la caja del Clap por trancar las vías”.

Tenemos más de tres meses sin gas, el Consejo Comunal, lamentablemente, no hace nada, lo que hace es amedrantar (…) Aquí nadie vive de la caja del Clap, porque si nosotros no trabajamos no vamos a comer, además el gas lo están cobrando en peso y eso me parece una falta de respeto”, expresó Yamile Jiménez, ciudadana de dicha comunidad.

