Francisco Torrealba: Trabajadores de servicio exterior no cobran por las sanciones de EEUU

ND / foto: @Myriarte19 / 8 nov 2018 act 01:13 pm.- El presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la ANC, Francisco Torrealba, responsabilizó a las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios del país, del retraso que ha sufrido el pago de los trabajadores de servicio exterior venezolano, quienes han denunciado que no perciben ingresos desde marzo de este año.

“¿Por qué no reciben el pago los trabajadores de servicio exterior venezolano?, porque el país es víctima de una medida criminal del gobierno genocida de Estados Unidos, que impide que Venezuela pueda movilizar con normalidad sus finanzas. Es por esto que no podemos comprar medicinas, alimentos y la razón por la que no cobran estos trabajadores”, expresó el dirigente oficialista, durante la marcha de la CBST rumbo a la sede de Fedecámaras.

Torrealba afirmó que desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores han debatido y definido las tablas salariales, aunque reconoce que faltan “unas cuantas”.

“…Pero todas las que han llegado a nosotros han sido acordadas y correctamente aplicadas actualmente”, acotó.

Insistió en que los trabajadores que hoy reclaman reivindicaciones salariales son quienes no han buscado la CBST. “Nuestras puertas están abiertas, incluso, la Comisión de Trabajadores y Trabajadores de la ANC”, anunció.

Recalcó que esta marcha obedece a la “defensa” de las políticas económicas planteadas por el Ejecutivo y en rechazo a la “patria arrodillada” que, según, es la que quiere Fedecámaras.

Más temprano

Trabajadores integrantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores Región Central, Capital, Vargas y Miranda, preparan para este jueves una marcha para denunciar que el salario devengado “no alcanza para nada”.

“Defendamos el salario y el programa de recuperación económica. Todos contra los hambreadores”, publicaron desde la cuenta oficial en Twitter de la CBST.

Se espera que la marcha inicie sobre las 10 de la mañana y parta desde Pdvsa La Campiña hasta la sede de Fedecámaras. A juicio de este grupo de trabajadores Fedecámaras es la responsable de que los salarios no alcancen para cubrir sus necesidades básicas.

Califican a Fedecámaras como “hambreadores, especuladores, acaparadores y golpistas”.

El presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la ANC, Francisco Torrealba, es quien dirige la manifestación y en medio de la concentración, acusó a Fedecámaras de “estar preparando planes de desestabilizadores”.

“Vamos a entregar un documento donde la clase obrera, integrada en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, rechaza las agresiones de Fedecámaras que ha llevado adelante una política para imponer la especulación y acabar con el poder adquisitivo del salario. Son los mismos de siempre. Son quienes parieron el último dictador que conoció esta República, lo engendró Fedecámaras y hoy le decimos que no olvidamos. Ellos dieron el último golpe de Estado y no lo vamos a perder de vista, están en un plan de conspiración y desestabilización, y la clase obrera tiene que pararle el trote a estas políticas hambreadoras de Fedecámaras”, expresó.

#8Nov 10:40am Francisco Torrealba acusa a Fedecamaras de “estar preparando planes desestabilizadores”. Lidera marcha que llegará hasta la sede de Fedecamaras. pic.twitter.com/TM2DtXdYgH – @GabyGabyGG — Reporte Ya (@ReporteYa) November 8, 2018

Información en desarrollo…

vaya al foro

Etiquetas: Fedecámaras | marcha | Pdvsa | trabajadores