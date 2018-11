Fedecamaras: Oficialismo nos acusó de ser una “cueva de ladrones”

Jhoan Meléndez / 8 nov 2018.- La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), rechazó este jueves la concentración oficialista de hoy en su sede “dirigida” por el Gobierno, pues aseguran que es un mecanismo para “responsabilizar” la crisis del país.

A través de un comunicado, Fedecamaras explica que por medio de un documento consignado por el constituyentista Francisco Torrealba, recibió una serie de insultos.

“Si hay que llenar las cárceles de empresarios y comerciantes para acabar la guerra, hay que hacerlo, así tengamos que sacar a los pranes para dar espacio a los especuladores. No son malandros de barrio los que están matando al pueblo, son los ladrones detrás del bachaqueo, lo empresarios y comerciantes (…) Ellos han desatado una guerra contra los trabajadores y contra los pobres, entonces si no paran la guerra, responderemos, si ellos no nos dan paz, los trabajadores les daremos guerra (…) Tras cada delito de contrabando, de acaparamiento, de remarcaje de precios, de bachaqueo, hay un miembro de Fedecamaras (…) Fedecamaras es una cueva de ladrones”, fueron los insultos que al parecer recibió la federación por parte de los marchantes, según el comunicado.

Fedecamaras indicó en el escrito que este tipo actos son llevados a cabo únicamente con fines políticos, y reiteraron que es usado para “justificar el fracaso del modelo económico del Gobierno”.

Por su parte el presidente de la Federación, Carlos Larrazabal, explicó en el programa Con todo y Penzini que están dispuestos a participar en un diálogo social con la participación de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) y todos los sectores, pero que no haya esta persecución contra las empresas privadas “porque los resultados serán adversos”.

Por último dijo que estas acciones “son una prueba de la persecución ferviente del Gobierno, promovidas por VTV, a través de sus transmisiones y tuits.”

Lea más: Francisco Torrealba: Trabajadores de servicio exterior no cobran por las sanciones de EEUU

vaya al foro

Etiquetas: Fedecámaras | Francisco Torrealba | marcha oficialista