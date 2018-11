Fedecámaras: La hiperinflación es consecuencia del Gobierno no de las empresas privadas

Emilys Sarache / 7 nov 2018.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, precisó este miércoles que aún cuando se trate de “politizar” el tema, las causas de la hiperinflación que atraviesa Venezuela es responsabilidad del Gobierno nacional.

“Quedan pocas semanas para navidad. En épocas normales las vitrinas deberían estar abarrotadas ya de productos para que las personas que empiezan a cobrar sus utilidades pudieran cubrir sus necesidades y comprar lo que ellos quisieran, cosa que no está pasando. Y eso es lo que nosotros los empresarios hemos estado advirtiendo, lo dijimos en el mes de agosto, que las medidas económicas que se estaban tomando era incompletas, inconsultas, que no iban al fondo del problema, que no se está regenerando la confianza necesaria para que regrese la inversión”, manifestó durante el programa A Tiempo, por Unión Radio.

Y siguió: También indicamos que debía ser positivo que el Gobierno introdujera en su discurso, por primera vez, que había que abrir el déficit fiscal como causa fundamental de la inflación y que se entendiera que la inflación no es por causas especulativas, sino por el desorden administrativo del Estado”.

Asimismo precisó que las empresas privadas están “haciendo milagros” para poder sobrevivir. “No hay productos, no hay abastecimiento necesario, en el campo se está produciendo nada más el 25% de lo que se requiere, en el sector ganadero las gobernaciones tienen una anarquía total, están reteniendo, en algunos estados, hasta el 60% de la producción. Por eso en Caracas no hay carne, por eso no llegan productos. Y en vez de abordar esos problemas, el Gobierno busca presionarnos”, sostuvo.

Por otro lado, informó que en el día de ayer los sindicatos oficialistas fueron a las oficinas de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Barquisimeto, “atacando las fachadas, atacando a Fedecámaras Lara y a los comerciantes de Lara como los culpables de la Hiperinflación”-

“Y desde ayer por el canal oficial del estado está promoviendo una marcha mañana hacia el edificio de Fedecámaras que nos preocupa mucho. Porque están tratando de nuevo de politizar un tema que la responsabilidad es del Gobierno nacional. Si los trabajadores quieren saber dónde están las causas de la hiperinflación, que marchen hacia Miraflores, que marchen hacia el BCV. No están en las empresas privadas”, concluyó.

Etiquetas: Carlos Larrazábal | Fedecámaras