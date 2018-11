Familiares de los pacientes del hospital Victorino Santaella: se nos están muriendo y nadie hace nada

Emilys Sarache / foto: @mariale_info / 8nov 2018.- Los trabajadores del hospital Victorino Santaella, en Los Teques, estado Miranda, realizaron este jueves una protesta donde exigieron el cumplimiento a sus derechos laborales, así como la dotación de insumes médicos para el centro hospitalario.



Asimismo, denunciaron que las instalaciones del hospital se encuentran infectadas, ocasionando que la salud de los pacientes se agrave.

“Nosotros si no nos damos cuenta, que somos los familiares ya se hubiera muerto mi papa en el hospital. En el hospital los ascensores no sirven, un hospital tan grande como este, con falta del personal, el piso de emergencia está contaminado. Y todavía quieren sacar a los familiares, para que no hablen y no le digan a nadie lo que está sucediendo en el hospital”, manifestó Yelitza Do Couto, familiar de uno de los pacientes del hospital.

Y siguió: “Todos los que me estén escuchando que se difunde esta información. 10 pacientes había el día lunes en el hospital, de los cuales quedan 3 pacientes porque ningún paciente lo pudieron subir para terapia intensiva. Todos los que me escuchen vengan y nos ayuden y se metan en el hospital para que vean lo que está sucediente ahí adentro. Nuestros familiares se están muriendo y nadie hace nada”.

Por su parte, un vocero del partido Social Cristiano Copei señaló que “el partido Social Cristiano Copei, así como las demás organizaciones políticas que hacen vida en Guaicaipuro nos solidarizamos con el gremio de salud porque consideramos justas sus reivindicaciones y entendemos que ya la salud dejó de ser gratuita para ser un problema grave que nos atañe a todos los ciudadanos”.

#8Nov 10:50 am #Protesta Yelitza Do Couto, familiar de un paciente del hospital Victorino Santaella de Los Teques, denuncia que su padre no ha sido atendido por falta de insumos. – @polita26 pic.twitter.com/pqQesIYMJW — Reporte Ya (@ReporteYa) 8 de noviembre de 2018

Etiquetas: Hospital Victorino Santaella | Los Teques