Familiares de Modesto Díaz: Estaba irreconocible debido al aislamiento

Emilys Sarache / 6 nov 2018.- Marvin Díaz, hijo del fallecido en El Helicoide, Modesto Díaz, manifestó este martes que la muerte de su padre la intensificó las condiciones deplorables en la que este se encontraba.



“Mientras estuvo detenido desmejoró bastante, mi papá era una persona robusta y después de 2 meses de aislamiento sin ver una cara conocida, ese domingo 28 que yo entré las condiciones de él eran hasta el punto que él no podía caminar por sí solo. Estaba como desencajado, irreconocible tú le hablabas y como que no sabía quién le estaba hablando (…) Si hubiese estado bien adentro no se hubiera descompasado tan grave así (…) Desde el primer día que se lo llevaron yo mismo le hacía llegar los alimentos”, manifestó Marvin Díaz.

Por su parte, otro de los hijos del fallecido Quever Díaz informó que “según dice el certificado de defunción la muerte de mi padre fue un infarto instestinal”.

Quever Díaz indicó que desde el 25 de agosto cuando fue detenido Modesto Díaz, sólo lo llegó a ver en cuatro ocasiones.

“Mi padre era armero, desde toda su vida. Tenía acceso a las armas pero al buen uso de ellas, incluso hacia su mantenimiento. Siempre dentro de la ley”, acotó.

El 4 de noviembre, el preso político Modesto Díaz, de 63 años, murió dentro de la sede del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional, según informó Villca Fernández a través de su cuenta en Twitter, reseñó NTN24.

Según Venepress cuando los familiares llegaron al recinto forense, les dijeron que tenían que hacer la denuncia ante el Cicpc para poder recibir el cadáver y al momento de preguntar las causas de la muerte, no recibieron ninguna información.

Modesto Díaz fue miembro de la GN y hacia mantenimiento a cualquier tipo de armas, quien fue detenido el 25 de agosto donde sus familiares pudieron verlo al pasar dos meses de su detención.

vaya al foro

Etiquetas: Marvin Díaz | Modesto Díaz | Quever Díaz