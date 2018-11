Falcón: Respuesta del Gobierno sobre Amazonas muestra su complacencia con grupos irregulares

Elías Rivas / 7 nov 2018.- El excandidato presidencial, Henri Falcón, consideró este miércoles que la respuesta emitida por el Ejecutivo nacional en torno a los hechos ocurridos en Amazonas debió ser más contundente; a su juicio fue una respuesta “tímida”, posiblemente porque existe complacencia con estos grupos irregulares.

“Lo de Amazonas fue un hecho bastante delicado que muestra unos niveles de agresión a la soberanía nacional, que merece no solo una respuesta más contundente sino una revisión aún más profunda. Estamos hablando de vida de venezolanos (…) la penetración de elementos irregulares, del paramilitarismo colombiano, venía denunciándose desde hace rato. El mismo gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, insistía en esta denuncia”.

“Si uno se atreve a revisar las denuncias que hacía Liborio, pudiera entonces exigir al gobierno que hiciera una investigación más profunda, porque ciertamente hay guerrilla que tiene el control de la zona. Ahora, cualquiera podría presumir entonces que había complacencia con estos grupos irregulares”, opinó Falcón durante una entrevista para Primera Página, transmitida por Globovisión.

El excandidato presidencial insistió en que el “descalabro” de la zona minera ocurre, a su juicio, porque no hay respuestas contundentes por parte del Ejecutivo nacional.

Siguiendo en la misma línea, consideró también que temas como este deben ser discutidos en la Asamblea Nacional y no la agenda que presentó este martes el Parlamento.

“Cuando uno ve lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional uno dice: ¡Por Dios! Temas sobre el Arco Minero, presencia de grupos irregulares, la anarquía, escasez de medicinas, descontrol político…esos son los temas que deben discutirse y no problemas subalternos que si Zapatero…nada de eso tiene que ver con el cambio político que es lo que le interesa al venezolano”.

Añadió: “El problema real es el gobierno, eso es lo que hay que cambiar y para hacerlo debemos dar un debate de altura que nos conecte con la gente, llámese como se llame: entendimiento, diálogo, negociación, pero es urgente cambiar de gobierno para transformar los problemas reales de la gente, es urgente”.

Elecciones

El también dirigente del partido Avanzada Progresista y Concertación por el cambio mostró su empatía a las elecciones a concejales que se realizará el próximo 9 de diciembre. A su parecer, asistiendo a estos comicios es la “única” forma de lograr el cambio político que se requiere en el país.

“¿Cómo derrotas el ventajismo y a un CNE complaciente, al Gobierno y a su partido? Como se hizo en 2015 con esa mayoría aplastante que impuso el venezolano en las elecciones parlamentarias, la masificación del voto. La abstención no tiene ninguna utilidad. Cuando no vas a votar la eficacia de la trampa se hace mucho más contundente. El gobierno lo sabe y por eso trata de atomizar y separar a la posición, busca distraernos en temas subalternos como el de Zapatero, mientras la gente sigue muriendo de hambre, ocurre lo que ocurre en el Arco Minero y se aprueba el presupuesto”.

Falcón supuso un ejemplo en el que el Gobierno llame a referéndum una vez concluya el proyecto de constitución que se realiza desde la Asamblea Nacional Constituyente.

“¿Le vamos a decir que no vayan a votar Para que entonces el gobierno haga una constitución a su medida y continúe el proceso de deterioro del país”, preguntó.

En relación a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otras naciones del continente, Henri Falcón recalca que cada país tiene la libertad de tomar medidas, sin embargo, pidió a la opinión publica saber diferenciar entre sanciones a Venezuela y sanciones a funcionarios venezolanos.

Aun así, resaltó que todo mecanismo de presión internacional “para salir del Gobierno” es bienvenido.

“Lo que si no podemos pensar es en estar pidiendo intervenciones militares a nuestro país. Lo que tiene pertinencia en los actuales momentos es explorar una negociación que no podemos descartar, porque el otro camino sería la guerra, entrar en una situación que podemos saber cómo comienza pero no como termina”, concluyó.

