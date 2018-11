Teodoro Petkoff

Sin duda, que Teodoro Petkoff fue el gran líder de nuestra generación, sobre todo, en nuestra juventud durante la década de 1970; cuando funda un partido político; una disidencia dentro del Partido Comunista de Venezuela que se va a convertir en el Movimiento al Socialismo (MAS), y que comienza por la publicación de un libro, titulado “Checoslovaquia: el socialismo como problema”, y el cual sale a la luz cuando ha ocurrido la invasión a Checoslovaquia por parte de los soviéticos; alegando que el régimen que impera allí presenta desviaciones pequeño burguesas.

Checoslovaquia pertenecía a la órbita de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o a la Cortina de Hierro, como se le llamaba a este mundo de la Europa del Este a raíz de la II Guerra Mundial; una vez que Roosevelt, Churchill y Stalin deciden repartirse el mundo. Más bien se hablaba en la época de bloques de poder; y así se decía, perteneciente a la órbita de la URSS.

En esa época la opinión pública era de izquierda y se admitía hablar de un imperialismo yankee; pues había una élite de intelectuales que se expresaban por la prensa, sobre todo de pensamiento nacionalista, pues el nacionalismo era una de las pocas ideologías que exacerbaban el espíritu de los latinoamericanos; consecuencia de la entonces llamada Guerra Fría, y que miraban con horror las llamadas incursiones que hacían los EEUU en la defensa de los satélites de su órbita.

El primero de ellos fue el filósofo francés Jean Paul Sartre, el más notable de dichos intelectuales, y quien se negaba a admitir ese carácter imperialista de la URSS; un sistema mucho más represivo que el sistema de la democracia estadounidense, y, lo más grave de todo, quien se negaba a admitir, asimismo, que existían allí campos de concentración; como lo demostraría en esa época el famoso libro “Archipiélago Gulag” del escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. De modo que eran pocos los intelectuales o los pensadores políticos de izquierda los que se atrevían a denunciar el carácter neo-imperialista del socialismo moscovita; llegando a ser Petkoff uno de ellos, y a quien de inmediato se le califica de revisionista, incluso, por las propias autoridades soviéticas.

Revisionista era en aquella época aquel sujeto que se atrevía a impugnar la famosa ideología marxista-leninista, y la cual no dejaba de ser un dogma pues dicha ideología terminó convirtiéndose en una religión, y en donde la historia le daba la razón al propio Marx, por cosas del destino cuando decía que la religión era el opio de los pueblos. Obsérvese que estamos ante una tiranía, donde se daban casos de que determinado sujeto, condenado a muerte, frente al pelotón de fusilamiento, moría dándole vivas a Stalin o a Lenin.

Fue en ese momento cuando Petkoff comenzó a asomar la idea de un socialismo democrático; un socialismo donde se respetara la propiedad privada y el derecho a la disensión; es decir, los principios supremos de todo régimen de libertades, que fue lo que más llamó la atención de nuestra generación; criada y formada en los años dorados de nuestra República civil, y de modo que nos plegamos al proyecto del MAS cuyo líder de más alto perfil era él; en especial, porque a esa visión novedosa, que tenía de lo que serían las luchas revolucionarias; le sumaba una brillantísima elocuencia.

Recuerdo que en el año 1974, a raíz de un mitin que hizo el MAS en el Nuevo Circo de Caracas, recién comenzado el entonces primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la gente le gritaba, en momentos en los que a él le tocó ser orador: “¡Púyalo Teodoro!”

En efecto, se trataba de un personaje legendario; unido a su personalidad carismática; a propósito de una serie de peripecias, que había llevado a cabo a lo largo de su vida, sobre todo, las relacionadas con su situación de perseguido político por los regímenes, a quienes se les alzó en armas, de acuerdo a la línea política de la organización en la cual comenzó a militar desde la década de 1950, el PCV, que al comienzo de la década de 1960 decreta la lucha armada con la intención de derrocar al gobierno de Rómulo Betancourt, a imagen y semejanza de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba; peripecias que ocuparon el vilo hasta de García Márquez, quien escribió una larga crónica, al respecto, así como muchos de sus otros amigos; cuyos textos han sido reproducidos a raíz de su muerte, para honra de su memoria; como las crónicas, que han venido saliendo en estos días, y que no sólo se ocupan de aquellos instantes de su vida de perseguido o preso político, sino de lo más reciente suyo; pues no se olvide que estamos ante un hombre muy curtido en la política; llegando a ser, incluso, candidato presidencial; cuando no, alma del equipo de gobierno de Rafael Caldera en el tiempo en que le tocó a su partido ser gobierno, y asumió el despacho de la Planificación, alcanzando un cierto éxito, visto que su plan de ajuste económico, a la larga, equilibró la economía; además de director de periódicos donde tuvo una actuación muy destacada en esta materia, una vez que se retira de la política.

