Elecciones en EE.UU definen el Control del Congreso y el futuro de Trump

Oleg Kostko / foto: Reuters / 6 nov 2018.- Las elecciones parlamentarias que se celebran hoy en EE.UU no solo definirán el equilibrio de poder en las cámaras del Congreso de dicho país sino el futuro de la presidencia de Donald Trump.

“Todo lo que hemos logrado está en juego mañana”, dijo Trump a sus partidarios el lunes por la noche en Fort Wayne en el estado de Indiana, al tiempo en que acusó a los dirigentes del partido demócrata de “alentar abiertamente a millones de extranjeros ilegales a violar nuestras leyes, violar nuestras fronteras e invadir nuestro país”, según lo reseñado por Reuters.

Los comicios de este martes definirán los ocupantes de 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado estadounidense y 36 gobernadores. Diversos sondeos citados por la referida agencia internacional aseguran que los demócratas podrían obtener al menos 23 escaños del Congreso norteamericano, suficientes para frenar la agenda política de Trump

Los demócratas mantendrían el número de congresistas que supera por dos escaños a los republicanos, los cuales les permiten aprobar nominaciones a la Corte Suprema y otras del ámbito judicial en votaciones que siguen líneas partidarias. Además de todo esto, los referidos comicios también han sido vistos como un plebiscito para evaluar la gestión de Trump.

Se esperan que sean las elecciones a medio término de mayor participación en la historia estadounidense. “He trabajado en esta encuesta las últimas tres elecciones y esta es la participación más grande de la historia. Por lo general, esperamos 200 votantes durante todo el día, pero hasta las 09:00 ya hemos tenido 69”, dijo Bev Heidgerken, voluntario en un centro de votación en Davenport, Iowa.

Votos hasta el momento

Desde tempranas horas de la mañana de este martes miles de personas han salido a ejercer su derecho al sufragio. De acuerdo a lo reseñado por TVVenezuela en una cobertura realizada a los comicios celebrados en la nación norteamericana.

“Venimos de un país donde no hay democracia y donde precisamente un régimen dictatorial nos ha cuarteado la posibilidad de votar, ya estamos en otro país hacemos vida en otro país y es importante votar para ejercer nuestro derecho y que es un deber también, expresó la periodista venezolana Virginia Gamboa naturalizada en Estados Unidos en declaraciones dadas a TVVenezuela.

“Yo considero que el sufragio no solamente es un deber sino también es un derecho de todos los ciudadanos no solamente en este país en todos los países, y particularmente en estas elecciones siento que la migración está en riesgo no solo para los inmigrantes que estamos en este país sino para los que buscan una oportunidad, también siento que es muy peligroso dejar que un solo partido político controle la nación”, aseveró César Caminero tras ejercer su derecho a votar.

Lea más: Hillary Clinton urge a votar contra “el radicalismo y la corrupción” de Trump

Información en desarrollo…

Virginia Gamboa es una periodista venezolana, naturalizada en EEUU, dice que la situación de falta de libertades en Venezuela la motivan a votar el día de hoy: “Es importante votar y ejercer nuestros derechos” #6Nov #ElectionDay #TVVNoticias pic.twitter.com/shW31UfnmY — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 de noviembre de 2018

vaya al foro

Etiquetas: #ElectionDay | elecciones | Estados Unidos | medio término