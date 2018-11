Dip. Carlos Valero: 189 venezolanos continúan detenidos en Trinidad y Tobago

Elías Rivas / foto: @primerapagina / 6 nov 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Valero, recordó este martes la crítica situación que atraviesan los venezolanos que decidieron emigrar a Trinidad y Tobago, huyendo de la crisis que ahoga al país.

“Hay que reconocer que tenemos una crisis migratoria terrible, unos 3,2 millones de venezolanos regados por el mundo. Y en este fenómeno se han mostrado dos grupos, los países solidarios como Colombia, América Latina en general, España, quienes intentan establecer condiciones de solidaridad y derechos internacionales a quienes son expulsados por una crisis terrible, pero está otro grupo, donde entra Trinidad y Tobago en el que no quieren a nadie en su país. Hasta ahora 420 venezolanos han sido detenidos en estas islas”, explicó el parlamentario en una entrevista para Primera Página, transmitido por Globovisión.

Valero indicó que se trata de venezolanos que residían en su país bajo condiciones de pobreza, siendo esta -a su juicio- la razón principal para que reciban malos tratos, tanto del Gobierno de Trinidad y Tobago como de la embajada venezolana en ese país.

“Desde la Asamblea Nacional hemos pedido en reiteradas ocasiones que no se politice este tema y que la polarización no intervenga. Son venezolanos encerrados en una cárcel, no entienden el idioma, a la fecha 189 venezolanos permanecen tras las rejas en Trinidad y Tobago. Sabemos que en los últimos 15 días ha bajado un poco la agresividad contra los detenidos, pero aun así”.

-¿Por qué la agresividad hacia el venezolano?-preguntó el periodista.

-Porque son humildes. Cuando llegaba un migrante cargado de dólares se atendía, pero ahora que llega un humilde genera una fobia a la pobreza y hasta casos de xenofobia y racismo, aunque suene insólito. Cuando Venezuela era un país receptor de emigrantes, teníamos colonia de colombianos, ecuatorianos, trinitarios y nunca tuvimos una actitud hostil- denunció el diputado.

Carlos Valero indicó que en Trinidad y Tobago se encuentran unos 45 mil venezolanos sobre una población de 1.300.000, es decir, un aproximado de 5 %, situación que ha sido rechazada por el primer ministro de este país Keith Rowley.

“Todo esto comenzó el 21 de abril cuando Trinidad y Tobago envió de vuelta a 82 venezolanos, en ese grupo habían 15 venezolanos cuyo estatus era bajo la solicitud de refugiados ante Acnur, cuando esto ocurre, la persona no puede ser enviada a su país de origen, esto según las normativas internacionales, el Tratado sobre refugiado, del cual Trinidad y Tobogo formó parte. En ese momento rompen el protocolo, al ser el Primer Ministro quien expresa abiertamente que él no va a permitir que Acnur ni nadie convierta a su país en un centro de refugiado, declaraciones terribles”, detalló.

Valero denunció la opacidad e indiferencia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro al no aceptar ni reconocer que existe una crisis migratoria “terrible”.

“40 % de los hogares venezolanos está afectado por la crisis migratoria. Unos 3 millones 200 mil venezolanos están fuera del país, unos 15 millones de venezolanos afectados, pero para su gobierno no existe problema migratorio, sino es un invento de la comunidad internacional para lograr una intervención (…) En el caso específico de Trinidad y Tobago hemos solicitado a la Cancillería que utilice la figura de repatriación y no de deportación, pues si los traen bajo esta última figura, deben continuar pagando una pena en Venezuela y en el fondo no lo merecen”.

El diputado adelantó que desde la Asamblea Nacional se tiene planteado visitar la Corte Internacional de Derechos Humanos para denunciar este caso si no es atendido en los próximos días.

Etiquetas: emigrantes venezolanos | ola migratoria | Trinidad y Tobago | Venezuela