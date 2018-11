Consejo Universitario de la UC acordó pedir sanciones contra gobernador Lacava

Luis Sequera / 9 nov 2018.- El Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo acordó este viernes por unanimidad acudir a organismo internacionales para exigir que se impongan sanciones contra el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, por la violación de los Derechos Humanos de la comunidad universitaria.

“Amenazas, persecución y calumnias no silencian los valores recibidos en mi hogar. Los principios no se negocian. Me mantengo firme en la defensa de mi Alma Mater”, manifestó la rectora de la UC, Jessy Divo De Romero.

Cabe recordar que este martes fueron detenidos por funcionarios del Cicpc el presidente de la Federación de Centro Universitario de la UC, Iván Uzcategui y el director de comedores de esa casa de estudias, Ramón Bravo, mientras se encontraban en sus respectivas residencias.

De acuerdo a la información de El Carabobeño, Uzcategui y Bravo fueron imputados por los supuestos delitos de peculado doloso y agavillamiento en una audiciecia, que terminó pasada las 7:00 pm en el tribunal 11 de control a cargo de la jueza María Eugenia Villanueva.

Por su parte, Pablo Aure, secretario general de la UC, dijo en una entrevista a El Nacional Web que “Iván y Ramón fueron citados en julio por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ellos se presentaron y luego se ordenó practicar una auditoría contable por parte de los mismos técnicos del organismo de seguridad. Los resultados fueron de normalidad, no hubo pruebas de que haber causado un perjuicio a la administración pública y se demostró que el comedor estaba siendo bien manejado”.

#Ahora Consejo Universitario de la @UCarabobo acordó acudir a organismos internacionales para solicitar sanciones por agresiones a sus autoridades, estudiantes y toda su comunidad #UCLibreyAutónoma — Universidad de Carabobo (@UCarabobo) 9 de noviembre de 2018

