Conindustria: Las empresas han cerrado por este empobrecimiento tan dramático

Yalezsa Zavala / 9 nov 2018.- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, precisó este viernes que más allá de la falta de materia prima y los controles del Estado, las empresas han cerrado por la falta de medidas para controlar la hiperinflación, que ha llevado a un “dramático” empobrecimiento de la población.

“Producto de esta coyuntura nos damos cuenta que hay una cantidad muy importante de empresas que cerraron con respecto al año pasado, por el orden de 700 (…) Aquel momento cuando asumí la presidencia de Conindustria yo dije que si seguíamos así, no iba a quedar ninguna… Desgraciadamente, estamos en ese proceso”, manifestó en entrevista con César Miguel Rondón, por Circuito Éxitos.

Y siguió: “El hecho de que hayan cerrado cerca de 700 empresas y que ya estemos cerca de 2 mil 500 solamente, es una manifestación muy clara de que aquellas políticas que estábamos viendo en ese momento, están teniendo como resultado esta disminución de la actividad y estos cierres”.

Olalquiaga explicó que cuando dijo que “dejamos de ser un país industrializado”, no se refería tanto a que haya mucho menos empresas, sino más al hecho de que se han venido “destruyendo” las cadenas de industrialización.

“Un país industrializado, más allá de tener empresas, tiene que tener cadenas (…) En Venezuela hoy para fabricar un colchón tú importas la tela, el alambre y el material con el que haces la goma espuma. Entonces pasaste a ser una economía básicamente de maquila; es decir, de compra y ensamblaje de cosas que son relativamente simples”, sostuvo.

Asimismo indicó que recuperar el sector industrial requiere de varios pasos, cada uno con sus complejidades y su tiempo. “Poner en plena operación las empresas que hoy van quedando es una cosa relativamente rápida (…) Ahora bien, las empresas han cerrado no por falta de materia prima y por controles, sino por falta de mercado, por este empobrecimiento tan dramático que ha causado la hiperinflación. Si tú das materia prima pero no quitas la hiperinflación y no quitas el empobrecimiento; es decir, no recuperas o tienes las medidas que propendan a recuperar el poder adquisitivo de los consumidores, no sacas nada”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Conindustria | hiperinflación | Juan Pablo Olalquiaga