Conindustria: 45% de las empresas operan a menos del 20%

Oleg Kostko / video: @TVVnoticias / 5 nov 2018.- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseguró este lunes que aproximadamente el 45% de las empresas del país se encontraría operando a menos de un 20% de su capacidad total.

“El 45% de las empresas nos dicen que están trabajando a menos del 20%, el 37% dice que están operando entre el 20 y 40%, el 8% dice que oscilan entre el 40 y el 60%, y el 10% dice que está trabajando entre el 61 y el 80. Esta lámina es muy grave el hecho de que el 45% este trabajando a menos del 20% es un indicación de una contracción muy fuerte”, expresó Olalquiaga en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela.

Agregó que un 22% de las empresas del país ya no se encuentran operativas. “El 22% de la muestra sobre la cual recogemos la encuesta nos respondió de que no estaban operativos, o no nos respondió porque ya no existe o nos respondieron y dijeron que ya no estaban operativos lo cual es dramático”, dijo.

Informó también que el 59% de las empresas reportaron una gran disminución en el volumen de materias primas.

“Para el total de la industria el 59% nos dijeron que habían disminuido mucho su volumen de materia prima y el 28% nos dijeron que había disminuido poco con lo cual el 81% ha disminuido mucho su volumen de materia prima”, explicó.

Lea más: Benjamín Tripier: El empresario quiere libertad para manejarse mejor

vaya al foro

Etiquetas: Conindustria | crisis económica | Venezuela