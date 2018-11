Cendas: Se necesitan 300 dólares para cubrir la canasta básica

Emilys Sarache / 8nov 2018.- Oscar Meza, director del Cendas, informó este jueves que se necesita el equivalente a 300 dólares para cubrir los alimentos de la canasta básica en Venezuela.

Durante una mesa de análisis, Meza señaló que “nuestra canasta básica no es una canasta que se puede comparar ni con la del BCV ni con la Asamblea, porque no tenemos allí ni repuestos ni cauchos ni nada de eso. Es una canasta básica de trabajadores”.

Y siguió: “en esa canasta básica no hay transporte público, no hay carro, no hay consultas digamos privadas en materia de salud, es una canasta muy acotada. Como diría César Miguel Rondón es una canasta más bien para sobrevivir”.

Asimismo, explicó que para el mes de septiembre “efectivamente se recuperó el poder adquisitivo de 0,3% en agosto a 7,9 de la canasta básica, pero que aún tiene un gran déficit, siendo un salario mínimo que se aumentó más de 101.000% comparado con el último salario del año 2017”.

“Los que de alguna manera podemos tener algún ahorro pequeño en dólares sabemos que 50 dólares no alcanza”, finalizó Meza.

Etiquetas: canasta básica alimentaria | cendas | Oscar Meza